Mik Džeger objavljuje novu solo pjesmu

Frontmen Rolling Stonesa, legendarni Mik Džeger najavio je izlazak nove solo pjesme i to tokom ove nedjelje, tačnije u petak 1. aprila. Zvaće se "Strange Game".

Pjesma će izaći kao naslovna pjesma nove Appleove serije "Slow Horses" od kojih će prve dvije epizode biti objavljene 1. aprila, kao i sama pjesma.

Uz ovu vijest dodajemo i podsjetnik da su The Rolling Stones nedavno potvrdili novu evropsku turneju, u sklopu koje će nama najbliže doći 15. jula kada će održati koncert na bečkom Ernst Happel stadionu.

Strange Game… coming Friday! The theme tune to the new @AppleTVPlus series Slow Horses featuring Gary Oldman. pic.twitter.com/uRJOQZ1Aey