Mlade grupe i iskusni bendovi na Zelenkovcu od 28. do 30. jula

Dvadeset drugo izdanje "Jazz festivala Zelenkovac" održaće se na istoimenom izletištu u blizini Mrkonjić Grada od 28. do 30. jula, a u ovoj oazi prirode sviraće džezeri iz Amerike, Slovenije, Srbije, Nizozemske, Hrvatske, Makedonije, Francuske i Njemačke. "Nezavisne novine" predstavljaju učesnike ovogodišnjeg festivala, a među njima su mladi, kao i bendovi sa pola vijeka iskustva na sceni.

"Chris Eckman Trio" (USA, Slovenija)

Kris Ekman je osnivač, multiinstrumentalista, glavni vokal uz Karlu Togerson, kao i autor svih pjesama u kultnom indi/folk/rok bendu "The Walkabouts". Od nastanka 1983. godine do danas "The Walkabouts" su objavili nešto manje od 20 albuma. Ekman je region često posjećivao tokom posljednje decenije.

Akustični ansambl "KLO klo" (Srbija)

"KLO klo" iz Novog Sada čine pet muzičkih virtuoza: vokal (Vanja Manić Matić), harmonika (Lazar Novkov), akustična gitara (Predrag Đurić), kontrabas (Ervin Malina) i perkusije (Ištvan Čik), koji od svog nastanka doprinose naročito frankofoniji, ali i šire, dijeleći svoje veliko muzičko iskustvo u izvođenju.

"Sonas & Nymf" (Srbija, Nizozemska)

"Sonas & Nymf" su muzičku saradnju uspostavili 2020. i tokom godine pandemije su stvorili prvi zajednički album "Blue Void", koji je izdat u martu 2021. godine i dostupan je na vodećim striming platformama. Album je spoj progresivnog elektro zvuka sa melodičnim harmonijama.

"Gungula" (Hrvatska)

"Gungula" je mnogočlani mladi džez bend stacioniran u Zagrebu, koji najviše voli svirati sving, džipsi i zvučne brazilske teme. Broj članova "Gungule" zavisi od vremena, prostora i vrste muzike koju odluče svirati, ali na svakom nastupu naći će se barem gitara, kontrabas i neki duvački instrument.

"Kanton 6" (Sjeverna Makedonija)

"Kanton 6" donosi zanimljiv džez izraz - elektronski krosover. Zasnovan na plesnom ritmu, ovaj bend nadograđuje improvizacije uživo muzičkom ili bilo kojom drugom idejom - lažna mitologija, lukava upotreba etna i stalni priliv kvalitetnog džeza. Posljednji album "Jazzus" objavili su u julu 2021. godine.

"Embryo" (Njemačka)

Jedan od najoriginalnijih i najneobičnijih krautrok bendova današnjice "Embryo" spaja tradicionalnu etno muziku sa sopstvenim džez spejs rok stilom. U 52 godine iskustva na sceni i s 20 izdatih albuma, bend je proputovao svijet svirajući sa stotinama muzičara svih žanrova.

"Wombo Orchestra & Alma Solar" (Francuska)

"Wombo Orchestra & Wombo Orchestra" je veliki francuski duvački orkestar s urbanim savremenim pristupom, eksplozijom i mješavinom izvrsnih ženskih i muških vokala. Orkestar blista na muzičkoj sceni već 20 godina sa svojom vudu afro-bit muzikom.

"Milan Petrović kvartet" (Srbija)

"Milan Petrović kvartet" svira instrumentalnu muziku, sa različitim elementima fanka, bluza, svinga i svjetske muzike, na osnovu kompozicija Milana Petrovića i specifičnih aranžmana poznatih muzičkih tema.

"Lolita" (Slovenija)

Osnovana 1987. godine, "Lolita" su veterani ljubljanske džez scene. Kroz 13 albuma i brojnih živih nastupa i projekata, džez temelje su proširili na mnoga druga polja, posebno na rok, etno i slobodnu improvizaciju.