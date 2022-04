Mladi iz "Kuće dobrih tonova" snimili video za pjesmu "Million Reasons"

Mladi iz "Kuće dobrih tonova" iz Srebrenice snimili su video za pjesmu Ledi Gage "Million Reasons" s ciljem da pokažu da, pored milion razloga da odustanemo, da se ne trudimo, da tonemo u tminu, postoji makar jedan za toleranciju, razumijevanje i zalaganje jednih za druge.

Rekao je ovo za "Nezavisne novine" Ismar Porić, generalni menadžer "Kuće dobrih tonova", koji je kazao da je inicijativa da se snimi video za pjesmu "Million Reasons" nastala jer su mladi često pjevušili ovu pjesmu, a i sama pjesma ima dobru poruku.

"Posebno u današnjem vremenu, sve što se dešava oko nas, ne samo u BiH, već i u svijetu, donosi depresiju i mrak. Naš cilj je bio da pošaljemo poruku da, iako imamo milion razloga da odustanemo, da se ne trudimo, da padamo u tminu, sa druge strane postoje i razlozi za toleranciju, poštovanje, trud, zalaganje jednih za druge", kazao je Porić.

Dodao je da su se onda svi okupili i snimili video, a ističe da "Kuća dobrih tonova" uvijek sve radi na profesionalnom nivou.

"Mi djecu i studente učimo, ne samo da rade kvalitetno, nego i da sve što se objavljuje i bilo kakav materijal mora biti vrhunski odrađen", rekao je Porić.

Istakao je da svi treba da pronađemo jedan razlog danas da se trudimo, da budemo bolji i da pomognemo jedni drugima koliko možemo.

Da su principi tolerancije i razumijevanja i inače fokus rada "Kuće dobrih tonova", potvrdio je Porić, koji ističe da je jedan od problema to što u edukativnom sistemu u većini zemalja zapadnog Balkana nedostaje dobre vizije i ulaganje u mlade.

"Generalno, to se odražava na sve segmente našeg života. Fale i programi ili projekti koji promovišu demokratiju, empatiju, dijalog, solidarnost, uzajamnu suradnju i slično", naveo je Porić.

Naglasio je da rijetko ko uči djecu kako na pravi način biti aktivan, kako da se kritički osvijeste te kako da budu medijski pismeni.

"To je upravo ono što mi želimo djeci da damo, a to je jedan novi set vještina, koji je potreban svakom mladom čovjeku danas. Mladi ljudi danas žive u jednom izuzetno opasnom svijetu i tu ne mislim samo na opasnost kao što je ova koja se desila ovih zadnjih nekoliko mjeseci, već i na opasnosti društvenih mreža, zbog čega oni moraju biti spremni na to, biti spremni da znaju kako procesuirati informacije", kazao je Porić.

Naveo je da je potrebno da i mladi ljudi znaju i kako da obliku informacije koje oni šalju svijetu.

"Trebalo bi da shvate da im je obrazovanje i kvalitetno znanje jedino što im može pomoći u životu, a da uspiju sve ostale informacije procesuirati i da uzmu ono što im treba, a da sve što ih može unazaditi odbace", zaključio je Porić za "Nezavisne".

"Izradu ovog teksta podržala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz projekat "PRO-Budućnost". Sadržaj ovog teksta ne odražava neminovno stavove USAID-a ili Vlade SAD-a".