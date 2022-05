Mladom harmonikašu Đorđu Periću i Kup grada Pula

Dvanaestogodišnji harmonikaš Đorđe Perić iz Bijeljine laureat je Međunarodnog festivala u Puli i dobitnik prestižnog priznanja - Kupa grada Pula, kao jedini takmičar sa osvojenih maksimalnih 100 poena, rečeno je jutros Srni u Muzičkoj školi "Kornelije Stanković", koju ovaj mladi virtuoz pohađa.

U ovoj ustanovi naglasili su da je Festival u Puli najstariji u bivšoj Jugoslaviji, te važi za jedan od najprestižnijih u Evropi.

Međunarodni susret harmonikaša održan je ove godine 45. put u Puli, i to od utorka do petka, 24. do 27. maja.

Đorđe je učenik je Muzičke škole "Kornelije Stanković" u Bijeljini, u klasi svog oca profesora Slaviše Perića, jednog od najpriznatijih pedagoga u oblasti akademske muzike.