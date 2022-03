Nermin Puškar za "Nezavisne": Pjesma "Savršeno" poruka tolerancije i mira

Bh. kantautor Nermin Puškar nedavno je publici predstavio novu numeru pod nazivom "Savršeno". Savršena pjesma, kako su je opisali brojni poštovaoci Puškarovog rada putem društvenih mreža, nastala je u periodu kada muzičari nisu imali mogućnost da rade u punom smislu te riječi.

Puškar je to vrijeme iskoristio za rad na novom albumu te se može reći da je "Savršeno" prvi plod te posvećenosti, a u razgovoru za "Nezavisne" on otkriva sve pojedinosti u vezi sa novom pjesmom, reakcijama publike te podrškom kolega.

"'Savršeno' je jedna od novonastalih pjesama za moj novi album koji je u pripremi. Što se tiče rukopisa i zvuka, to je mjesto gdje se sad nalazim i imam u planu nastaviti u tom smjeru. U svakom slučaju, 'Savršeno' je poruka tolerancije, mira i razumijevanja u međuljudskim odnosima", rekao je Puškar za "Nezavisne".

Nekad je dovoljno samo udahnuti da stvari krenu u pozitivnom smjeru, da nas ego ne savlada i da duša dobije prostora da zasvijetli, riječi su bh. kantautora.

"Bilo bi mi drago da pjesma probudi u ljudima svijest o tome kako smo u stvari dovoljni jedni drugima na ovoj planeti, kako jedni drugima možemo pomoći i kako uz ljubav i toleranciju možemo proći kroz sve nepredvidivosti života i zajedno postati sretniji i zadovoljniji te učiniti svoju okolinu ljepšim mjestom za život. Naziv 'Savršeno' je zbog toga jer vjerujem da, kad se dvoje nađu na nivou duša, to je jednostavno savršeno", kazao je Puškar.

Na pitanje kako bi opisao svoj dosadašnji muzički opus, Puškar je objasnio da stoji iza svega što je do sada snimio i da se uvijek trudio da bira pjesme za koje misli da će trajati i u koje 100 odsto vjeruje.

"To se može osjetiti i na koncertima, jer kad se to sve stavi na set-listu, bude veoma zanimljivo proći kroz pjesme zajedno sa mojom publikom, koja me prati sve ove godine. 'Savršeno' se izdvaja po tome što je to svježija pjesma koju sam donio i odaje moju trenutnu poziciju u univerzumu", izjavio je Puškar za naš medij.

Za stvaranje ove numere Puškar je publici poklonio tekst i note, a sa svojim muzičkim producentom Mahirom Sarihodžićem radio je i aranžman i produkciju.

"Reakcije su dobre i daju mi vjetar u leđa da što prije snimim novi singl koji je već spreman za produciranje. Vjerujem jako da će i nove pjesme koje dolaze publika lijepo prihvatiti", pojasnio je Puškar.

Svoju podršku Puškarovom novom muzičkom ostvarenju dale su i njegove brojne kolege, među kojima se našao i Sergej Ćetković.

"Srećan sam da pjesma dolazi do ljudi i da je moja publika osjeti, a jako puno mi znači i kad neko koga izuzetno cijenim kao čovjeka i umjetnika doživi moju pjesmu. To je dokaz dobrote, otvorenosti i ljudske širine i beskrajno sam zahvalan na tome", pojasnio je Puškar.

Za ovu pjesmu Puškar je uradio i vizuelni prikaz nota, u smislu spota, a kako kaže, kod tog dijela mu je najbitnije da video ne pokvari pjesmu, a taj segment prepušta talentovanim kolegama režiserima.

"Ovoga puta sam imao sreću da sam drugi put uspio uhvatiti pravi kreativni momentum sa mojim dragim prijateljem, našim poznatim režiserom Slobodanom Maksimovićem. Prvi put smo surađivali na spotu za pjesmu 'Novi svijet'. Ovoga puta smo htjeli zabilježiti svakodnevicu koja je puno puta ljepša nego što nam se to nekad čini i zato sam želio da snimimo atmosferu snimanja pjesme i usput neke momente sa prijateljima, porodicom i mojim bendom. To je ono što je meni najvrednije, a to je Slobodan prepoznao i uspio uloviti u objektiv. Znači, jedan vrlo spontani pristup svemu uz još jednu veliku podršku vrhunskog direktora kamere Vladana Jankovića, koji je takođe moj dugogodišnji saradnik i koji nam je pomogao da video stvarno odiše pravom energijom", naglasio je Puškar.

Za kraj, Puškar je zaključio da je ono što ga vodi u ovom poslu zapravo ljubav, nagon za pisanje pjesama, prirodna potreba da iz svog ugla opiše neke trenutke, a tu je, naravno, i bezgranična strast prema životu i muzici te zahvalnost na svemu tome.