"Neverne bebe" za "Nezavisne": Pesme i publika naše su najveće bogatstvo

"Neverne bebe", bend čiji nas naziv asocira na najljepše note, ove godine proslavlja 29 godina postojanja i istrajnosti na domaćoj progresiv rok sceni.

Pjesma koja im je otvorila vrata rok i mainstream scene, između ostalih, bila je i numera "Dvoje" s njihovog drugog albuma, a zatim su se nizali hitovi "Kuća za spas", "Tužna pesma", "Da ima nas", koje publika i danas uglas pjeva na njihovim energičnim koncertima.

Uskoro izlazi njihov osmi studijski album "Hodaj", a šest članova ovog benda, ili kako oni kažu, porodice, pripremaju pregršt iznenađenja za onu staru, ali i novu publiku. Publici u Bosni i Hercegovini se uvijek rado vraćaju, scena na banjalučkoj tvrđavi Kastel im je jedna od omiljenih, a o tome kako su "Neverne bebe" ostale vjerne samima sebi, kako su se održale i šta su sve prošle kroz ove godine, kakve saradnje planiraju i na koji način će obilježiti ovaj jubilej, za "Nezavisne" su govorili Milan Đurđević, osnivač, kompozitor i klavijaturista benda, te njegov kolega i brat Vladan Đurđević, takođe osnivač i basista benda.

NN: Vaš bend ove godine proslavlja 29 godina postojanja. Kako biste opisali sve godine koje su iza vas, šta su vam one donijele i koliko ste zadovoljni cijelim svojim stvaralaštvom?

ĐURĐEVIĆ: Bile su to godine velikih iskušenja, ali nismo im samo mi bili izloženi. Svi već više od tri decenije, što se donekle poklapa s našim nastankom, živimo turbulencije. Ali, naše pesme i naša inteligentna publika s kojom smo zajedno rasli i sazrevali naše su najveće bogatstvo. Poštujemo i ono "tvrdo jezgro" fanova, ali stalno nam prilaze neki novi ljudi različitih generacija. Njima je potrebno da im se neko obrati na način koji je dubok, nije banalan, a da im pokrene emocije. Sve to smo, na sreću, uspeli sa svojom muzikom.

NN: Iza vas je više od 2.300 nastupa. Koji nastup će vam ostati u pamćenju kao poseban i kakav je osjećaj kada vaše stihove zajedno sa vama pjeva više hiljada ljudi uglas?

ĐURĐEVIĆ: Mnogi koncerti su nam ostali u neizbrisivoj uspomeni, neki i u Banjaluci, ambijent Kastela je sigurno jedan kome se najradije vraćamo. Kruna prvih 20 godina je bio koncert u krcatoj "Beogradskoj areni", pamti se onaj milenijumski u Keniji za doček 2000. godine, ali i veliki broj manjih koncerata u intimnijim ambijentima koji su imali neverovatne biseve, susrete i odsvirane momente koji se više nisu ponovili.

NN: Kada pogledate "Neverne bebe" na samom početku, pa sve do danas, koliko se promijenila muzika, ali i vi sami s vremenom? Šta je to što vas je održalo na okupu sve ove godine? Naposljetku, šta vas čini ispunjenima i ono glavno - kako su "Bebe" ostale ipak vjerne sebi tokom svih ovih godina?

ĐURĐEVIĆ: Mi ne možemo da dozvolimo sebi da budemo isti kao pre 20 ili 25 godina. Naš identitet je isti, energija takođe, ali mi se menjamo, pa donekle i naša muzika, odnosno njeno ruho. Moramo da se obratimo i nekim mladim ljudima na način na koji će da razumeju. Zato ne bežimo od eksperimenata kakvi su "Reka ljubavi" ili "Pored vode", i naša publika to razume. Potrebno nam je da iznova i iznova budemo sebi zanimljivi i drugačiji, a kada vas ispred svega vode strast i talenat, ovo što smo napravili je zapravo rezultat. Održalo nas je to što smo mi bend u pravom smislu te reči, ne neki ljudi koji idu na posao i za to dobiju platu. Mi smo porodica, mi smo tim, mi smo jedan prilično zatvoren sistem koji je umeo i uspeo sebe da sačuva. Ponosni smo na to, a bez muzike oko koje smo okupljeni to sigurno ne bi bilo moguće.

NN: U karijeri ste imali brojne saradnje koje je publika dočekala s velikom radošću. Da li možemo da očekujemo od "Nevernih beba" neke nove saradnje u budućnosti? Koga možete da zamislite pored sebe u studiju?

ĐURĐEVIĆ: Naravno, rado smo sarađivali i na svaku našu saradnju smo ponosni. Sve su to bila velika imena, što svetska, što regionalna, (Simon Phillips, Aki Rahimovski, Vlatko Stefanovski, Vanna, Daniel Kajmakoski, Sky Wikluh). Planiramo nove saradnje, koje uvek otvore neke nove vidike, i sigurno ćemo to raditi, jer je to svetski trend. Zašto bežati, zašto ne deliti senzibilitete, ukrštati ideje i energije? Dueti su fantastičan način da bez sujete umetnici urade još nešto veliko u korist muzike. Jedno od najvećih imena s kojim smo već razgovarali u prošlosti, ali se to zbog obaveza nije realizovalo, jeste legendarna Josipa Lisac, recimo.

NN: Prema Vašem mišljenju, koja pjesma je obilježila vašu karijeru i koji događaj biste označili kao svojevrsnu prekretnicu i ucrtan put do zvijezda?

ĐURĐEVIĆ: To je sigurno bila pesma "Dvoje" sa drugog albuma. Ona nam je otvorila sva vrata ne samo rok, već i mainstream scene. Kasnije, "Gde smo", "Tužna pesma", "Da ima nas", "Kuća za spas". Ima ih još, mnoge su za nas vrlo značajne, poput pesme "Veliki je Bog", koja je devedesetih bila zabranjena, baš kao i naš logo - cucla sa žiletom.

NN: Tokom proteklih godina na desetine puta nastupali ste i u Bosni i Hercegovini. Kako biste opisali našu publiku, atmosferu i da li joj se rado vraćate?

ĐURĐEVIĆ: Ne krijemo da obožavamo da dođemo u Bosnu i Hercegovinu. Nema gde nismo dobrodošli, gde nas ljudi ne dočekaju raširenih ruku, a mi im isto tako uzvraćamo. Zaista jedva čekamo da se vidimo ponovo i nadamo se da će brojni pozivi koje imamo rezultirati pozitivnim dogovorima.

NN: Da li su "Neverne bebe" uvijek imale svoje mjesto na muzičkoj sceni ili je u naletu raznih trendova ipak bila prisutna svojevrsna borba za mjesto pod suncem? Na koji način ste pokušavali i uspijevali da zadržite svoj kvalitet i ne prepustite se takvim trendovima, kiču ili samo kvantitetu?

ĐURĐEVIĆ: Ne osvrćemo se mnogo na druge, nikada i nismo. Mi imamo svoj pravac, svoj put, svoje ideje i ideale od kojih nismo odustali ni sekund ovih 30 godina. Mnoge smo dočekali na jedno ili dva leta i ispratili. Trendovi su ono što prolazi, kvalitet i autentičnost su ono što ostaje. Ali, nas trendovi i instant jurnjava za njima zaista ne zanimaju. Kao ni našu publiku, uostalom. I kada bismo hteli to, ne bismo umeli. Mi imamo svoj svet i u okviru njega pravimo samo svoj svemir.

NN: Kako ćete obilježiti i proslaviti ovaj jubilej i da li ste već počeli s tim, šta nam pripremate?

ĐURĐEVIĆ: Uskoro izlazi naš osmi studijski album "Hodaj", čekanje se već meri danima. Prezentovali smo spot "Pored vode", a već su u planu snimanja za još dva singla, naslovnu pesmu "Hodaj" i "Ćuti", pesmu od koje mnogo očekujemo. Nismo imali takav osećaj još od "Kuće za spas". Nadamo se skorim druženjima s publikom širom regiona i povratku života, koncerata, festivala. Završili smo trodelni dokumentarni film o dosadašnjoj karijeri, a svakako će i televizijska publika imati šta kvalitetno i emotivno da vidi kada bude pušten naš osmomartovski koncert iz "Kombank dvorane" u Beogradu.