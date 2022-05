Nijaz Tepić Nor objavio singl „Sa tobom sam bio“

SARAJEVO - Pet dana poslije singla "A tebe nema" Nijaz Tepić Nor danas je predstavio drugi singl "Sa tobom sam bio" sa novog albuma.

„Novi album ima devet pjesama. Objavljivat ću po dvije pjesme svakih mjesec-dva, tako da će do jeseni biti objavljen kompletan album. Malo će potrajati, jer za svaku pjesmu je sniman i videospot. Napravio sam višegodišnju diskografsku pauzu. Pauza je kod mene uvijek prisutna, ja ne živim od muzike, tako da nigdje ne žurim. Ni okolnosti zbog pandemije mi nisu išle na ruku. Bilo je tu, naravno, i moje lijenosti. Često meni naleti da mi nije do pjesme, pa ostavim da sve prenoći par godina“, kaže Nijaz Tepić Nor.

Nor je na novom albumu sam radio muziku i tekstove, dok je za aranžmane bio zadužen Sinan Alimanović, koji je svirao i klavire. Sve je snimano u studiju muzičke produkcije BHRT-a. Vokali, kao i miks i mastering su rađeni kod Marina Meštrovića u studiju „Amadeus“, dok je za spotove bio zadužen Muris Beglerović.