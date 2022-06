Ofenbach i Disciples na Glavnoj pozornici EXIT-a

Duo Ofenbach I producentska ekipa Disciples nastupiće na Glavnoj pozornici EXIT festival.

Francuski duo Ofenbach na EXIT festival donose hitove "teške" gotovo pola milijarde pregleda na YouTubeu, s više od 11 miliona mjesečnih slušanja na platformi Spotify. Među njima je "Be Mine", singl koji je 2016. osvojio radijski eter i zauzeo svoje mjesto na Billboard Dance/Mix Show Airplay listi. Pjesmama "Around Fire" i "You Don't Know Me" pridobili su podršku vodećih svjetskih izvođača kao što su Robin Schulz i Tiësto, nakon čega su uslijedili hitovi "Paradise" feat. Benjamin Ingross, "Wasted Love" feat. Lagique i najnoviji singl "4U", koji je sastav objavio početkom maja ove godine.

Tročlana internacionalno prihvaćena producentska/DJ grupa Disciples iz Londona stekli su svjetsku slavu ranije spomenutom saradnjom s Calvinom Harrisom na megahitu "How Deep Is Your Love", koji se po objavljivanju 2015. godine našao na drugom mjestu UK Singles liste. Već njihova debitantska izdanja s EP-ja Remedy vrtjela su se na kanalima BBC Radija, da bi četiri godine kasnije hitom "On My Mind" od ovog prestižnog medija dobili Hottest Record In The World i Tune Of The Week titule.

EXIT festival će biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. jula uz potvrđena velika muzička imena kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Boris Brejcha, Honey Dijon, ARTBAT, Adam Beyer, Stephan Bodzin live, Enrico Sanguliano, Maceo Plex, Blond:ish, DJ Tennis, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Anfisa Letyago, Mathame, Dax J, Adana Twins, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Eli Brown, Molchat Doma, She Past Away, Konstrakta, Brkovi, Paraf, Noisia, Coach Party, Deca loših muzičara, Vizelj, Prti Bee Gee i mnogi drugi!