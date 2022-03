Olivera Kovačević otkrila ko je odbio da bude u žiriju na "Pesmi za Evrovizije"

Olivera Kovačević, urednica Zabavnog i rekreativnog programa RTS-a, kao gošća "Beogradske hronike" osvrnula se sinoć na brojne detalje takmičenja za "Pesmu za Evroviziju".

Kako kaže Olivera, neki pjevači odbili su da budu članovi žirija, a razlog tome su prijateljski odnosi koje te ličnosti imaju sa takmičarima, ili to što su, u nekim slučajevima, upravo oni dio autorskog tima pojedinih takmičara.

"Na primer Bajaga ima dve pesme na festivalu, dakle on ne može, neko sarađuje sa njim, dakle taj neko bi navijao za njega. Moram iskreno da vam kažem, Jelenu Tomašević kada smo zvali ona kaže: 'Znate, imam tri drugarice svoje koje se takmiče i ja ne mogu da se opredelim. Ne mogu da budem objektivn'. To je fer. Imamo previše autora, pesama, jer koga god da spomenete on je uradio aranžaman za neku pesmu. Kada spomenete ovoga, on je pisao pesmu za ovoga", rekla je Olivera i dodala:

"Vrlo je teško izabrati ljude koji nisu involvirani autorski, i sa druge strane da su kompetentni. To smo uradili i ove godine. Ja sam ta koja na kraju, kada prođemo to sito i rešeto, zovem te ljude, ja se sa njima dogovaram. Generalni direktor zna ko su ljudi u žiriju, ali moram reći da on to zaboravi, odmah kada to saopštimo. Tim ljudima ne objavljujemo imena dok ne glasaju, a u samom finalu oni saopštavaju svoje glasove", rekla je Olivera Kovačević u pomenutoj emisiji.

Podsjetimo, nakon što su pjevač Aca Lukas i njegov menadžer Saša Mirković uslovili RTS, odnosno od njih tražili da prije početka "Pesma za Evroviziju '22" otkriju imena članova žirija, oglasila se i Olivera Kovačević i istakla zbog čega javnosti neće otkriti imena prije početka manifestacije.

(Telegraf.rs)