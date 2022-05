Paketi za osmi "Nektar OK fest" još uvijek u prodaji

"Nektar OK fest" koji će se ove godine po osmi put održati na Tjentištu od 15. do 17. jula, privlači veliku pažnju publike iz cijele regije.

Kako saopštavaju organizatori festivala, od samog starta prodaje festivalskih paketa, koja je počela u februaru, i prije same objave imena ovogodišnjih izvođača, u vrlo kratkom roku rasprodani su paketi za smještaj u hotelu, bungalovima i apartmanima.

"Najvjernija festivalska publika, OK kamperi, već je u okviru 'Extra' ponude osigurala na vrijeme svoje mjesto u centru festivalskih zbivanja. Energija i atmosfera koja vlada u OK kampu, uz sve ostale festivalske sadržaje, osnovni je motiv dolaska publike koja tokom trajanja festivala uživa u jedinstvenom prirodnom ambijentu, dobrom druženju i zabavi", saopštavaju iz "OK festa".

Svi oni koji još uvijek nisu osgurali mjesto za kampovanje, saopštavaju dalje, imaju priliku da to učine kupovinom paketa OK kamp po cijeni od 40 KM, koji obuhvata boravak u festivalskom kampu od 14. do 18. jula i festivalsku narukivcu sa kojom je omogućen pristup kompletnom programu na tri festivalske bine, kao i ostalim sadržajima koji će se održati unutar festivalske zone na Tjentištu.

"Ovaj paket dostupan je putem online prodajnih sistema www.gigstix.ba, www.gigstix.com i www.gigstix.me, kao i na prodajnim mjestima ovih sistema u svim većim centrima u regiji, koja su navedena na njihovim zvaničnim stranicama", javljaju iz "OK festa".

Putem navedenih online prodajnih sistema u BiH, Srbiji i Crnoj Gori od 1. maja, javili su u nastavku, u prodaji su i jednodnevne i trodnevne ulaznice za program na glavnoj bini, za sve one koji nisu kupci jednog od festivalskih paketa.

"U pitanju je 'Extra' ponuda u okviru koje su jednodnevne ulaznice dostupne po cijeni od 10 KM za večernji program na glavnoj festivalskoj bini, a trodnevne ulaznice po cijeni od 23 KM. Ulaz do 18h na ovu binu je besplatan. Napominjemo da svi kupci jednog od festivalskih paketa koji su bili u ponudi, ili su dostupni još uvijek, dobijaju festivalsku narukvicu koja im omogućava pristup kompletnom koncertnom programu na sve tri festivalske bine, kao i svim ostalim sadržajima na Tjentištu koji se realizuju unutar festivalske zone", zaključuju iz "OK festa".

"Nektar OK fest" već je objavio listu vrhunskih imena inostrane, regionalne i domaće muzičke scene koji će ove godine na Tjentištu biti zaduženi za sjajnu atmosferu. "Apocalyptica", "Dubioza kolektiv", "Urban & 4", "Goblini", Neno Belan & Fiumens, Vojko V, "Let 3", Edo Maajka, Dejan Milicevic, Lea Dobričić i mnogi mnogi drugi pobrinuće se za magičnu energiju ovoga ljeta na Tjentištu.