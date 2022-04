Pjesma "In corpore sano" nominovana za najbolji tekst Evrosonga

Pjesma "In corpore sano" kojom Konstrakta predstavlja Srbiju na "Pjesmi Evrovizije" nalazi se među šest nominovanih za najbolji tekst ovogodišnjeg takmičenja, po izboru portala Eurostory.nl.

Osim teksta pjesme "In corpore sano", među nominovanima su i pjesme iz Australije, Velike Britanije, Italije, Ukrajine i Švajcarske.

Dobitnika nagrade će zajedno odlučiti žiri i publika koja može da glasa na portalu eurostory.nl.

Žiri je ocijenio da je prva rečenica pjesme "Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl" među onima koje se najviše pamte u istoriji "Pjesme Evrovizije".

Dodaju i da slezina nikad nije pomenuta na evrovizijskom takmičenju, a navode i da je ostatak teksta "prilično bizaran", ali i "koherentan".

"Tekst se gradi prema argumentaciji koja se dotiče nemogućih standarda ljepote i zdravlja koji su postavljeni za javne ličnosti", naveo je žiri.

Nagrada za najbolji tekst portala Eurostory.nl dodjeljuje se od 2016. godine, a među dobitnicima se, između ostalih, nalaze i Džamala, pobjednica iz Ukrajine 2016, kao i prošlogodišnji pobjednici, grupa Maneskin.

