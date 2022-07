Ponovo se sluša Metalikin hit iz 1986. godine, sve zbog Netfliksove serije

​Finale četvrte sezone Netfliksove hit serije"Stranger Things" katapultiralo je još jedan muzički klasik nazad na vrhove top lista, baš kao što je to bilo prošlog mjeseca sa pjesmom "Running Up That Hill" pjevačice Kejt Buš.

U završnoj epizodi ove sezone Edi Manson tokom pokušaja borbe protiv glavnog negativca sezone, demona po imenu Vekna, na krovu svira "Master of Puppets", klasik legendarnog benda Metalika, u impresivnoj audiovizuelnoj sceni.

Na društvenim mrežama prozvana je jednom od najboljih scena u cijeloj seriji jer su mnogi gledaoci bili oduševljeni kada su vidjeli da je hevi metal dobio svojih 15 sekundi slave.

Kad je pjesma objavljena 1986. godine na legendarnom istoimenom albumu, dostigla je 29. mjesto na Bilbordovoj listi, a sada se zahvaljujući Netfliksovoj hit seriji nalazi na 26. mjestu Spotifajeve top 50 globalne liste.

"Master Of Puppets" objavljen je 24. februara 1986. i bio je prvi album koji je Metalika snimila nakon potpisivanja ugovora za veliku izdavačku kuću Elektra Records, a od tada je prodat u više od šest miliona primjeraka u SAD.

To je ujedno i posljednji album na kojem se pojavljuje basista Klif Barton, koji je kasnije te godine poginuo u nesreći autobusa na turneji.

Mnogi obožavaoci smatraju da je to najbolji album Metalike, što je i bend priznao odsviravši ga u cjelosti na evropskoj turneji 2006. godine. "Master Of Puppets" se 2016. godine našao među albumima koji su odabrani za uvođenje u Nacionalni registar snimaka Kongresne biblioteke.

Članovi benda vjerovatno će dobro zaraditi od uključivanja pjesme u finale serije "Stranger Things". Naime, Kejt Buš je zaradila više od 2 miliona dolara u od početka emitovanja četvrte sezone Netfliksove serije.

Postigavši ​​potpuno novu razinu popularnosti nakon pojavljivanja u seriji, "Running Up That Hill" oborio je tri svjetska rekorda, stigavši na vrh zvanične ljestvice singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu prvi put u više od trideset godina, prenosi b92.