Poslušajte kako je Aki na televiziji otpjevao pjesmu uz koju je ispraćen

Aki Rahimovski danas je pokopan na zagrebačkom Mirogoju, a jedna od pjesama koja je svirala tokom ispraćaja bila je i makedonska pjesma Zašto si me rodila, majko.

Ovu pjesmu Aki je prije pet godina otpjevao tokom HRT-ove muzičke emisije A strana, a osim te, otpjevao je i pjesme Bitola te Kako što e taa čaša i zaradio gromoglasni aplauz.

Inače, Aki je dugo vremena živo u Skopjju, sve do svoje 19. godine, kada je došao u Zagreb.

Danas su ga njegovi brojni prijatelji i porodica, koji su sanduk prekriven makedonskom zastavom pratili do grobnog mjesta, ispratili na vječni počinak.

Osim pjesme Zašto si me rodila, majko, tokom ispraćaja je zasvirala i Za malo nježnosti, koju je s Parnim valjkom snimio 2016. godine, te My Way Franka Sinatre, a pokopan je uz pjesmu Sailing muzičara Roda Stjuarta kojeg je Rahimovski rado slušao.

(Index.hr)