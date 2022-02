Preminuo Mark Lanegan

Uticajni muzičar Mark Lanegan preminuo je u 58. godini života.

Smrt Lanegana, koji se smatra ikonom grandža, potvrđena je na njegovoj Twitter stranici.

"Naš voljeni prijatelj Mark Lanegan preminuo je jutros u svom domu u Irskoj. Voljeni pjevač, tekstopisac, pisac i muzičar, imao je 57 godina, a iza njega je ostala supruga Šeli. U ovom trenutku nema drugih informacija."

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy