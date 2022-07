Preminuo basista Pol Rajder

Samo nekoliko sati prije nastupa iznenada je preminuo Pol Rajder, basista benda "Happy Mondays".

Vijest je potvrđena na službenom Twitter profilu benda.

"Rajderova porodica i bend Happy Mondays su duboko ožalošćeni i u šoku zbog smrti Pola Rajdera. Pravi pionir i legenda. Zauvijek će nedostajati. Zahvaljujemo na poštovanju privatnosti u ovom periodu", stoji u objavi.

Uzrok smrti još nije poznat.

