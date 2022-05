Presedan, predstavnica Malte zamijenila pjesmu za takmičenje

Ema Muskat predstavlja Maltu na ovogodišnjem takmičenju za Pjesmu Evrovizije, ali prije mjesec dana promijenila je pjesmu s kojom će nastupati na ovom takmičenju.

Uprkos tome što je osvojila i glasove žirija i glasove publike zbog pjesme "Out of Sight" tokom nacionalnog takmičenja za Pjesmu Evrovizije na Malti 2022, nekoliko nedjelja kasnije, Ema i malteški emiter najavili su potpuno novu pjesmu pod nazivom "I Am What I Am" i promijenili prvobitne planove.

"Pobijedila sam na nacionalnoj selekciji Malte sa 'Out of Sight', ali je bilo dosta pomiješanih osjećanja prema pjesmi… Ljudi kojima se dopala, ljudi kojima nije i dobili smo mnogo povratnih informacija sa zahtjevom da se pjesma promijeni", Ema objašnjava.

Pjevačica je sigurna da mnogi ljudi ne glasaju samo za pjesmu, već za umjetnika za koga misle da će najbolje predstavljati svoju zemlju.

"Definitivno ima više mog zvuka na 'Out of Sight'. To je više u okviru onoga što bih napisala. To je takođe autobiografska pjesma, ali za Evroviziju ljudi žele nešto privlačnije i slažem se da 'Out of Sight' nije bila tako privlačna", navela je Ema.

