Radovan Ivanović: Čast je biti laureat akademske kategorije za harmoniku

Radovan Ivanović, student Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci na Smjeru za harmoniku u klasi dr Zorana Rakića, laureat je akademske kategorije Međunarodnog takmičenja "Bela lira", održanog u ruskom gradu Belgorodu.

Takmičenje je održano u online formatu, a Ivanović se predstavio kompozicijama J.S. Baha, A. Bazinija, D. Skarlatija i O. Urbanoa.

Između ostalog, ovo je prvo međunarodno takmičenje studenata Smjera za harmoniku Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci od pokretanja studijskog smjera 2021. godine.

"Izbor programa za takmičenje je jedan od najbitnijih koraka u toku priprema. Adekvatno izabran program, koji ste u stanju da donesete u punom sjaju, a koji u potpunosti može da predstavi nivo umjetničke sposobnosti i zrelosti izvođača je nešto što ima veliki uticaj na žiri prilikom rangiranja izvođača", rekao je Ivanović za "Nezavisne".

Kako kaže, svaki izvođač trudi se da odabere raznovrstan i zahtjevan program iz različitih muzičkih epoha.

"Naravno, uloga profesora pri izboru programa je nemjerljiva. Moram priznati da imam sreću da sam u klasi profesora dr Zorana Rakića, koji veoma dobro poznaje moj karakter, čime je olakšan izbor programa. Na ovom takmičenju predstavio sam se kompozicijama J.S. Baha, A. Bazinija, D. Skarlatija i O. Urbanoa, a pripreme su bile veoma zahtjevne", kazao je Ivanović.

Ivanović je naglasio da je veliko zadovoljstvo i čast biti laureat akademske kategorije na ovom prestižnom ovogodišnjem takmičenju.

"S obzirom na to da se radi o prvom međunarodnom takmičenju studenata Smjera za harmoniku Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci od pokretanja studijskog smjera 2021. godine, moram priznati da mi je posebno drago što je završeno jednim ovakvim uspjehom. Kao što rekoh, smjer harmonike je nedavno pokrenut i to je nešto što smo željno očekivali imajući u vidu da ovaj naš prostor ima veliko interesovanje za harmoniku, veliki broj nižih i srednjih muzičkih škola i ovako nešto je bilo neophodno", objasnio je Ivanović za naš medij.

Objasnio je da, ako se svemu tome doda činjenica da je redovni profesor na ovom smjeru profesor dr Zoran Rakić, za kojeg može da kaže da je jedan od najvećih svjetskih pedagoga, onda se, prema njegovim riječima, istinski mogu nadati da je ovo samo početak uspješnog rada.

"Pored činjenice da sam do sada ostvario veliki broj nagrada, svaka nagrada ima posebnu vrijednost i to je nešto što vam daje potvrdu da vrijedi to što radite, da vaš trud i rad nisu uzaludni. To je svojevrsna motivacija za dalji rad", naglasio je Ivanović.

Kada je riječ o bližim planovima za budućnost, u narednih nekoliko mjeseci Ivanovića čekaju brojna takmičenja, svakodnevna vježbanja i naporni rad.

"U narednih nekoliko mjeseci pripremaću se za Svjetski kup harmonike, koji se održava u septembru ove godine u Švajcarskoj, a što se tiče nekih daljih planova, oni su uglavnom u vezi sa uspješnim završetkom akademije, nastupima na koncertima, takmičenjima i svakako njegovanjem naše tradicionalne narodne muzike, koja je takođe sastavni dio mog rada", zaključio je Ivanović.