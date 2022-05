Raspada se Prljavo kazalište?

Zagrebom je dramatično proteklih dana kružila vijest kako Prljavo kazalište odlazi u istoriju, da su se razišli članovi, da je došlo do svađe i da Jasenko Houra radi novi bend.

Priča nije daleko od istine, do razlaza među članovima je došlo. Dugogodišnji bubnjar Tihomir Fileš i član prve postave muzičara iz Dubrave zaštitio je prava na ime benda, kao i, navodno, na još neke pjesme.

"Odvjetnik mi je rekao da ne pričam još ništa o tome", javio nam portalu 214sata Fileš.

Sve je potvrdio i vođa Prljavog kazališta Jajo Houra, sinonim za bend, bez kojeg ovakvih uspjeha i dugotrajnosti vjerojatno ne bi ni bilo.

"Nisam imao pojma da je on to zaštitio, a to je napravio prije nekoliko godina. No ne brinem zbog toga, pa ne može čovjek baš hodati cestom i samo se upisivati, pa trebat će se tu valjda nešto i dokazati. Ili netko misli da novac od tantijema od, primjerice, ‘Ruža Hrvatska’ ne bi trebao ići mojoj djeci ili nekom drugom?", rekao nam Houra.

Dodao je i da nije znao kad je navodno Fileš u ime njih dogovorio koncerte u jeku lockdowna, kad je bila kampanja “Jer svirati se mora”, kao podrška zbog kovid mjera.

Dodao je Houra i kako sprema nove materijale, odnosno album, koji je praktički gotov i dogovaraju koje će singlove prve "pustiti"; Tu je i mjuzikl na kojem radi. Uglavnom, nastavlja raditi kao da se ništa ne događa, iako će sve vjerojatno završiti na sudu.

"Vjerujte mi, nisam se čuo s njim dvije godine, pa preko čovjeka koji nam radi razglas saznali smo da je bolestan. Pa bio je i Bodalec, ali se javio, rekao da ima problema i da će oporavak trajati šest mjeseci. Ma nema problema prijatelju, čekat ćemo. I jesmo, sad je u redu", u dahu nam je ispričao Jajo.

A sve je, kako je rekao, prije nekoliko godina saznao slučajno. Nazvao ge je dugogodišnji prijatelj, ujedno i prvi pjevač Prljavog kazališta, Davorin Rinči Bogović. "Tek sad vidim tko je pravi Heroj ulice", govorio mu je Rinči aludirajući na veliki hit, ali i ime firme...

"Onda smo išli provjeravati što je i saznali da ima još toga. No da ponovim, mi radimo i dalje, pripremamo se, a o ovom neću gubiti vrijeme i opterećivati se. Bilo je ljudi koji su mi i gore stvari u životu napravili pa sam išao dalje. Tako će biti i sad, a ako treba, onda ćemo se i dokazivati", dodao je Houra.

Kako je i spomenuo, imao je bend već turbulencija, jedna od njih je i kad je iz benda otišao Bogović. Bili su slavni, probili se, koncerti sve veći, ukratko, postali su prepoznatljivi. Jedna od stvari je bila i rečenica koju je upravo Rinči izgovorio: "Ja sam Davorin Bogović, a sve oko mene je crno-bijeli svijet". Ostali su u dobrim odnosima, ponekad im Rinči i gostuje na nekoliko pjesama.

"Ja sam dobar s obje strane i ne želim sad ulaziti u rasprave. Ako ću trebati odlučivati, onda sam odlučio biti suzdržan", rekao je Bogović pa nastavio:

"Vlasnici imena smo svi koji smo tad bili i o tome odlučivali, a to su Zoran Cvetković, Nino Slave Hrastek, Filko, Jajo i ja. Mi smo listali Alan Ford i došli do epizode 'Broadway' te bend nazvali Prljavo kazalište."

Danas pjevača ima, ali možda će trebati novoga bubnjara ako se ne uspiju dogovoriti...

(24sata)