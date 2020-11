Robi Vilijams objavio singl, sva pandemijska frustracija u stihovima

Britanski muzičar Robi Vilijams definitivno ne dozvoljava da korona ove godine "otme" Božić, što dokazuje najnovija pjesma koju je objavio "Can't Stop Christmas" za izdavačku kuću "Columbia Records" iz Njujorka, javio je domaći distributer za cijeli region MenArt.

Pop-zvijezda je osmislio duhovitu verziju tradionalne britanske božićne pjesme, sa vrlo hrabrim osvrtom na neočekivani tok ove godine, sve uz pozitivnu melodiju, zvončiće i praporce i svakako je otpjevao nešto drugačiju pjesmu ovoga Božića, uz šaljivu opasku da su sanke Djeda Mraza ove godine na dva metra razdaljine, zbog propisane distance.

Novi singl će se naći na deluks verziji albuma "The Christmas Present", koji je u standardnom formatu izašao prije godinu dana, u novembru 2019.

Legenda Rod Stjuart je snimio dva dueta sa Vilijamsom na ovom albumu - "Fairytales" i "It Takes Two", a Brajan Adams jedan - "Christmas (Baby Please Come Home)".

Zanimljivo je da su baš Adams i Stjuart zajedno sa Stingom imali hit pesmu "All For Love" za film "Tri musketara" davne 1993. godine.

Od gostiju na CD-u su i kolege Džejmi Kalum, Tajson Fjuri, Helen Fišer i Popa Pit.

Za potrebe te pjesme, nekada član tinejdžerskog boys benda "Take That", Robi je ponovo sarađivao sa svojim dugogodišnjim saradnicima i producentima -Gaj Čembers Ričard Flek.

Svu pandemijsku frustraciju izrazili su stihovi koji podsjećaju da su ove godine, uz obaveznu socijalnu distancu i Zoom sastanke, najbolji božićni pokloni dezinfekciona sredstva kupljena putem online šopinga.

Robi je zaista vjerno prikazao Božić 2020, zamijenivši strah nadom i uz poruku: "Niko nam ne može uzeti božićne i novogodišnje praznike".

Ovaj album je, inače, prošle godine dospio na mjesto broj jedan britanske liste i tako se Vilijams po 13. put našao na tronu, a ova brojka izjednačava ga sa legendarnim kraljem rokenrola - Elvisom Prislijem.

Album je dostupan na disku (standardni i deluks), vinilu, kaseti i naravno na digitalnim servisima, a deluksverzija albuma sadrži dva diska - "Christmas Past" i "Christmas Future", sa 24 zvanične pjesme i još pet bonus numera.

Muzičar je jedan od najtraženijih i najuticajnijih pjevača Velike Britanije, bestseler autor sa šest albuma na listi "100 najprodavanijih britanskih albuma u istoriji".

Ukupan tiraž njegovih izdanja premašio je čak 80 miliona prodatih primjeraka, a dobitnik je i 18 "Brit" nagrada, više nego bilo koji drugi izvođač u muzičkoj istoriji bilo kog žanra.

Računajući albume s tinejdžerskim bendom "Take That", ukupno je imao 17 albuma na prvom mjestu top-lista prodaje, što ga dalje svrstava u prva tri izvođača svih vremena, s najvećim brojem prvih mjesta u muzičkom katalogu.

Gostovao je u Srbiji samo jednom, na pravom gigantskom spektakl koncertu na Ušću u Beogradu 2015. godine.