Sahranjen Aki Rahimovski

Održan je posljednji ispraćaj Akija Rahimovskog na zagrebačkom Mirogoju u Aleji velikana.

Ispred lijesa je bila postavljena posveta - "Tužna je naša ulica otkad nisi tu... Jer tužnu pjesmu pjevaju oni što ostaju", piše na plakatu uz Akijevu fotografiju. Riječ je o stihovima iz pjesme Parnog Valjka, "Moja je pjesma lagana".

Akijeva kći održala emotivan govor: "Jednom si rekao da je lako biti visok, ali teško biti velik"

Emotivni govor njegove kćerke Dine dirnuo je mnoge do suza.

"Jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali teško biti velik, velik čovjek", rekla je shrvana Dina.

"Hvala ti, tata, što si me naučio kako je čovjek samo malen pod zvijezdama. Ajde, begaj, tako si mi govorio, begaj, kćeri. Begaj, tata, jer im je dosadno gore bez tebe. I samo da znaš, samo ti, tata, i nitko kao ti", poručila je.

Zatim je krenula pjesma "I Did It My Way". Akijevu fotografiju na sprovodu nosili su njegovi unuci. Na pokop Akija Rahimovskog došli su njegove brojne kolege i prijatelji. Među prvima se pojavio Husein Hasanfendić Hus, njegov kolega iz Parnog Valjka.

Iz benda su ranije zamolili da se zbog epidemioloških mjera obožavatelji od Akija, umjesto na sprovodu, oproste ostavljanjem posveta na Zdencu života ispred zagrebačkog HNK. Aki Rahimovski je, podsjetimo, preminuo u 67. godini.

Više od 150 radijskih stanica širom zemlje i regije tačno u 15 časova pustilo je pjesmu pod imenom "Ponovo" - posljednju pjesmu koju je Aki otpjevao.

Legendarni pjevač

Aki Rahimovski rođen je 5. juna 1955. godine u Nišu, ali se ubrzo s porodicom preselio u Skoplje. Kako mu je otac bio professor muzike, sa sedam godina je krenuo u muzičku školu, smjer klavir i pjevanje.

Kao tinejdžer bio je član nekoliko sastava od kojih su neki Grupa Vakuum, Krvna braća i Grupa Torr, s kojom je nastupio na festivalu u Zagrebu 1975. godine. Godine 1975. upoznaje gitarista i kompozitora Huseina Hasanefendića - Husa i Juricu Pađena. Iste godine u saradnji s menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom osnivaju prvu postavu Parnog valjka.

Prvu postavu Parnog Valjka činili su: Aki Rahimovski (vokal, klavir), Husein Hasanefendić Hus (solo gitara, akustična gitara, vokal), Srećko Antonioli (bubnjevi), Zlatko Miksić - Fuma (bas-gitara) i Jurica Pađen (solo gitara, akustična gitara). U 30-godišnjoj karijeri Parni valjak je objavio 16 studijskih albuma, 14 singlova, pet uživo albuma, četiri kompilacije te dva koncertna DVD-a.

Albumi prodavani u milionskim izdanjima

Svoj prvi studijski album izbacili su 1976. godine pod nazivom Dođite na show!, a objavila ga je beogradska diskografska kuća PGP-RTB. Godinu dana kasnije zagrebački Jugoton plasira i njihov drugi album pod nazivom Glavom kroz zid. Treći studijski album Gradske priče objavljuju 1979. godine, a taj album je doživio i svjetsku distribuciju pod nazivom City Kids.

Četvrti album Vruće igre izlazi 1980. godine, a kao i prethodni snimljen je u studiju CSB u Milanu. Na njemu su otkrili najomiljenije teme članova osnivačima, pjevača Akija i autora Huseina Hasanefendića Husa. 1981. godine izlazi šesti studijski album Vrijeme je na našoj strani. Glavnom ulicom, kao sedmi studijski album, objavljen je 1983. godine, a godinu dana kasnije i osmi pod nazivom Uhvati ritam.

Svi albumi doživljavaju zlatne i platinaste tiraže, a ukupne tiraže već su imale nekoliko miliona. Deveti studijski album objavljuju 1985. godine po nazivom Pokreni se!, a deseti studijski album izlazi 1987. godine pod nazivom Anđeli se dosađuju? na kojem se našao čuveni hit Jesen u meni.

Posljednja se postava sastava počinje okupljati 1988. godine kada prilikom snimanja jedanaestog studijskog albuma Sjaj u očima sekciju Valjka nadopunjuju basist Zoran Preksavec - Preksi i bubnjar Dražen Scholz, a 1989. godine Valjku se pridružuje i klavijaturist Berislav Blažević - Bero.

(Index)