Sergej Vanjin o svom autorskom koncertu: Umjetnost je pokazatelj jednog naroda

Sergej Vanjin, student Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci na Odsjeku kompozicije, u klasi profesorice Tatjane Milošević Mijanović, imaće svoj autorski koncert u Muzeju Republike Srpske 29. novembra.

Vanjinove kompozicije na koncertu izvodiće njegove kolege, a, kako kaže, sve ovo mu predstavlja veliku čast. Njegove klavirske kompozicije i solo pjesme izvodiće se baš na klaviru Vlade Miloševića, a kada se čistog srca pristupa komponovanju nije teško da se iskaže ona prava emocija i žar sa kojom čovjek radi, što će sigurno osjetiti i publika. U intervjuu za "Nezavisne" Vanjin govori o svojoj inspiraciji, koncertu, emociji i svom muzičkom pravcu.

NN: U Muzeju RS će 29. novembra biti održan Vaš autorski koncert, na kojem će Vaše kompozicije izvoditi kolege s Akademije umjetnosti. Možete li za naše čitaoce reći nešto više o samoj ideji, kako je došlo do organizacije i ko će sve izvoditi Vaša djela?

VANJIN: Do same ideje je došlo, reklo bi se, spontano... Imao sam dovoljno kompozicija završenih i spremnih za izvođenje, a samim tim se rodila želja za koncertom i prezentacijom ovih kompozicija publici. Što se tiče izvođenja mojih kompozicija na ovom koncertu, prije svega bih izdvojio hor SPD "Jedinstvo" i hor Akademije umjetnosti koje vodi maestro Nemanja Savić. Tu su i instrumentalne kompozicije, kao i vokalno-instrumentalne koje izvode moje drage kolege s Akademije i mnogo sam zahvalan za njihovo zalaganje i uloženi trud da se ovo sve realizuje na visokom umjetničkom nivou.

NN: Vi ste i dalje student Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci. Kolika je samim time i čast, ali i odgovornost što imate priliku da Vam djela budu izvođena od strane Vaših kolega i u ambijentu kakav ima Muzej RS?

VANJIN: Još sam student u klasi profesorice Tatjane Milošević Mijanović, a to je zaista velika čast, kao i odgovornost. Autorski koncert je mnogo zahtjevan zbog novih kompozicija koje publika još nije čula, samim tim izvođači, kao i kompozitor moraju da se trude da što bolje iznesu kompozicije i da ih predstavimo zajedno u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče atmosfere i ambijenta u Muzeju - to je nešto zaista posebno, tamo se nalazi mnogo godina naše istorije. Meni je najdraže što će se klavirske kompozicije i solo pjesme svirati baš na klaviru Vlade Miloševića i samim tim na neki način povezujemo staro sa novim, sjećamo se kompozitora koji su bili i stvarali na našim prostorima sa nekim novima pred kojima tek stoji naporan i predan rad.

NN: Umjetnici uglavnom ne vole da ih se pita za inspiraciju, ali možemo li pričati o motivu Vaših kompozicija, šta Vam je polazna osnova za stvaranje novog djela?

VANJIN: Ako pričamo o inspiraciji, ona je uvijek individualna i posebna u zavisnosti od umjetnika. Što se mene tiče, u momentima budem fasciniran prirodom, pojanjem, slikarstvom ili arhitekturom, i na taj način vizuelne i osjećajne stvari pretapam u muziku, ali na kraju, odnosno na početku svih inspiracija je ljubav koja nas pokreće i koja pokreće svijet.

NN: Vaš dosadašnji opus dosta je zasnovan na duhovnim kompozicijama, što nije baš karakteristično za mlade kompozitore danas i ovdje. Šta je Vas navelo na ovaj pravac?

VANJIN: Duhovna muzika me fascinirala još od početnih koraka mog komponovanja. U početku sam slušao vizantijsko pojanje koje je zaista posebno, mnogo divnih melodija koje veličaju slavu Gospoda. Nakon pojanja sam počeo da se bavim horskom duhovnom muzikom koja me takođe fascinirala. Prvi put kad sam čuo Česnokova, Rahmanjinova, Čajkovskog - ostavili su dubok utisak unutar mene i odlučio sam da probam komponovati ono što mi se mnogo sviđa i što me ispunjava. To se pokazalo kao dobro i moja prva horska kompozicija je snimljena na CD povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.

NN: Koliko je zahtjevno prenijeti emociju koju želite da iskažete, da li je to u stvari i najbitnije u radu kompozitora - emocija?

VANJIN: Kada se čistog srca pristupa komponovanju nije teško da se iskaže ona prava emocija i žar s kojim čovjek radi i to će osjetiti i publika, ali je možda i najbitnije da osjete izvođači. Kada oni osjete emociju, onda prenose emociju kompozicije, kao i njihove lične doživljaje i impresije kompozicije. Ako se radi bez emocije, onda je taj rad totalno promašen i osjeti se da nije rađen iz ljubavi, nego iz nekog našeg hira ili moranja. Zato emocija jeste najbitnija kako kod komponovanja, tako i kod izvođenja.

NN: Da li ste kao mladi umjetnik zadovoljni prilikama koje Vam se pružaju što se tiče samog izvođenja kompozicija, ali i sticanja novih znanja?

VANJIN: Generalno sam zadovoljan prilikama i znanjem, mi smo mala sredina i za tako malu sredinu mnogo smo bogati i imamo odličnih umjetnika na svim poljima. Mnogo me raduje to da poslije ovog koncerta možda više mladih, kvalitetnih umjetnika počne da radi svoje promocije, književne, likovne, kao i koncerte umjetničke muzike i nadam se da će naš grad biti još bogatiji u naučnom i umjetničkom smislu, jer ipak -umjetnost je pokazatelj jednog naroda.

NN: Kakvi su Vam planovi nakon završetka akademije, da li već imate neka usmjerenja kojima želite ići?

VANJIN: Nakon završetka akademije moji planovi su master u Rusiji, čak i doktorat, a prije toga još mnogo kompozicija za različite sastave i nadam se od početka godine još nekoliko koncerata.