Snima film o životu Adnana Šarana i grupe Skroz

U toku je snimanje dugometražnog dokumentarno-muzičkog filma o sarajevskoj grupi Skroz, čiji je radni naziv "Skroz Sarajevo: Blagi propuh što tjera memlu kasabe sa Šehera".

Reditelj je Nenad Đurić koji je režirao filmove Nebo iznad krajolika i Hiljadarka... Dramaturg je Almir Bašović, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, producent Omar Kuštrić, direktor fotografije Ado Švrakić...

"Film govori o životu Adnana Šarana i razvoju benda Skroz, a paralelno oslikava atmosferu poslijeratnog Sarajeva do danas i ljude koji ga čine. Planiramo napraviti više verzija filma, od 60 do 90 minuta, zavisno od formata festivala na koje ćemo slati film. Pored Ade Šarana i ostalih članova Dejana Ostojića, Nedžada Mulaomerovića, Elvira Salčinovića i Nine Škiljića, u filmu postavljaju pitanja i govore brojni prijatelji i fanovi benda, kao što su Elvis J Kurtović, Feđa Štukan, Dino Šaran, Enes Zlatar Bure, Marko Louis, Bane Trifunović... Film planiramo završiti do ljeta i očekujemo premijeru na Sarajevo Film Festivalu ili na 5. AJB DOC Film Festivalu", kaže producent Omar Kuštrić.

Grupa Skroz nastala je u Sarajevu 1996. godine, a čine je Adnan Šaran (vokal, autor, tekstopisac), Dejan Ostojić (bas gitara), Nedžad Mulaomerović (bubnjevi), Elvir Salčinović (gitara) i Nino Škiljić (klavijature). Članovi benda bili su Nedžad Podžić, Sloven Anzulović, Mirza Suljagić i Dino Šukalo.

Bosanskohercegovačkoj publici prvi put su se predstavili sa pjesmom "Sve sam jači" (1999.), a iskorak na regionalno tržište ostvarili su 2005. sa pjesmom "Srušio sam stan". Do sada su objavili tri albuma - Skroz (Croatia records - 2000.), Savršeni Organizam (Menart - 2004.) i Regija (Hayat production / Menart - 2008.), te četiri samostalna singla - "Afganistan" (2005.), "Igraj Bosno" (2006.), "Amerikanac" (2011.) te "Raj" (2013.).

Tokom višegodišnjeg djelovanja bilježe veliki broj koncerata širom regiona i ostvaruju saradnju sa poznatim i priznatim imenima domaće i regionalne scene.