Stefan Milenković i Nele Karajlić nastupili na Tašmajdanu

Svjetski i srpski virtuoz na violini Stefan Milenković i čuveni rok muzičar Dr Nele Karajlić održali su koncert od puna dva sata pod nazivom "Rock El Clasico" kao pravi muzički vizuelni spektakl na stadionu Tašmajdan.

Svjetski dan muzike 21. jun se slavi širom planete, a i u Srbiji je sinoć bila veoma bogata muzička ponuda.

Stefan Milenković premijerno se našao i u ulozi pjevača na veliku radost auditorijuma.

Neposredno pred početak koncerta, dva muzičara su imala susret sa medijima gdje su istakli da imaju pozitivnu tremu uoči nastupa.

"Prestao sam se baviti muzikom kad sam shvatio da više nemam tremu. Zato sam sada gotovo umro od uzbuđenja", u svom duhovitom maniru je istakao Karajlić, nekada lider i pjevač sarajevske rok grupe "Zabranjeno pušenje", čije je pravo ime Nenad Janković.

On je podsjetio da su njegovi koncerti ranije bili na Stadionu Tašmajdan, kao prethodni 2018. kada se vratio muzici nakon pauze od 10 godina usljed zdravstvenih problema, tako da mu je sam prostor blizak.

Karajlić je naglasio da je na ideju za ovaj projekat o spajanju klasične i rok muzike došao zajedno sa Stefanom 2019. i da je tek sada nakon zatišja pandemije virusa korona moglo da se uđe u realizaciju.

Stefan Milenković je otkrio da su već izvodili ovaj koncert u manjem obimu u intimnijim salama kao neku vrstu "tizera", za prijatelje kojih ima jako puno i ove noći i da će nastup biti u pravom svjetlu.

Koncert je započet uvodom koji su izveli violinista Milenković i gitarista Ivan Zoranović Kiza da bi prešli na opus "Zabranjenog pušenja" - prva numera "Fikreta (U lošoj formi sam)" u spajanju sa njemačkim baroknim kompozitorom Johanom Pahelbelom.

"Hvala vam publiko, hvala veliko. Nisam imao toliko stroge roditelje čim su mi dali da se bavim muzikom, i da ovoliko skačem po bini. Ali moja majka je oduvek željela da ja sviram klasičnu muziku kao gospodin. I, evo me sada ovdje, nakon 40 godina i kusur na sceni, našao sam svog prijatelja Stefana da počnem klasiku", objasnio je Karajlić i krenuo dalje energično u repertoar sa velikim hitom "Gile šampion" u efektnom i maštovitom spajanju sa Petrom Iljičem Čajkovskim.

Stefanu su podršku dali članovi njegove Gudačke reprezentacije mladih, a uz Neleta je nastupio njegov bend "Osiromašeni uranijum".

Milenković je imao sljedeći nastup bez Neleta, kada je uz svoj sastav eksplozivno odsvirao "Mađarsku rapsodiju" Franca Lista na oduševljenje publike na ispunjenom stadionu.

Milenković je uz svoje gudače svirao malo i Johana Sebastijana Baha, kao i slavnog argentinskog tango kompozitora Astora Pjacolu - "Leto" iz "4 godišnja doba", dok je Nele predahnuo.

Tokom sviranja virtuoza na violini, na video bimu kao slajd šou nizale su se Stefanove fotografije od malih nogu kad je bio čudo od djeteta do savremenog trenutka kada je on dobio dijete kao ponosni otac.

Karajlić je duhovito naredni eksperiment nazvao "Frankenštajn", jer su ukrstili ruskog kompozitora Dmitrija Šostakoviča sa numerom "Devil in the bušineš claš" iz perioda kad je bio pjevač benda "Emir Kusturica and No Smoking Orchestra".

Kompozitorka Ana Krstajić je imala ulogu muzičkog prevodioca i zapravo je svojim aranžmanima spajala naizgled nespojivo - klasiku i rokenrol, što se pokazalo kao zanimljiv i atraktivan eksperiment i ideja.

Ogromna euforija je nastala na antologijskoj numeri "Il' si bos il' si Hadžija" kad je Karajlić lucidno ušetao u sred publike, i uživao sa fanovima, a onda pozvao djecu iz prvih redova da se popnu na binu sa njim i da zajedno otpjevaju refren.

Posvetio se Nele djeci više puta tokom noći, kada je sa dva dječaka pjevao "Pit bul terijer" (spoj sa klasičnim norveškim umjetnikom Edvardom Krigom) što je bio veoma dirljiv dio koncerta.

Pjesma "Zvijezda nad Balkanom" bila je pravi miks sa Antonijem Vivaldijem, i publika je brzo prihvatila taj koncept rokenrola u sudaru sa klasikom.

Stefan Milenković je apsolutno briljirao kada se prvi put javnosti predstavio i kao pjevač sa kaubojskim šesirom i violinista u isto vrijeme na američkoj folk kantri numeri "The Devil Goes Down to Georgia" (1979) Čarlija Danielsa, u koktelu sa Neletovim izvođenjem pjesme "Ibro dirka".

Iz perioda grupe sa Kusturicom, Nele se vratio još sa rok folk naslovom "Unza Unza Time" kao spoj sa Rimskim Korsakovim.

Za sam kraj dvočasovnog spektakla Stefan i Nele su trjumfovali sa kompozicijama "Tri ratna havera" kao miks sa Ludvigom van Betovenom i "Ženi nam se Vukota" uz spoj sa Johanesom Bramsom, uz snažan bis - ponovo ultimativni hit "Il' si bos il' si Hadžija" i legendarna "Balada o Pišonji i Žugi", zaštitni znak "Zabranjenog pušenja".

Osim koncerta na Tašmajdanu, Neleta i Stefana čeka dalje turneja po Srbiji i regionu, i jedna od narednih stanica im je i festival u Kragujevcu - Arsenal fest, koji će trajati od 30. juna do 2. jula.

Ovaj koncept spajanja klasike i rokenrola u intimnijem krugu prijatelja predstavili su u Narodnom pozorištu u Beogradu, ispred ckrve Svetog Marka kod Tašmajdana, kao i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) na manifestaciji "Dubai Expo 2020".