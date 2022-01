Sunčica Lončar: "Flutete" donose drugačiji doživljaj klasične muzike

Sunčica Lončar predvodnica je ansambla "Flutete", koji sljedeće sedmice započinje novu sezonu koncerata obilježavanjem značajnog jubileja - dvjestogodišnjice rođenja Franca Doplera, kompozitora koji je dao nemjerljiv doprinos u popularizaciji flaute kao instrumenta.

Više o ovom jubileju, ali i o samom radu ansambla, koji već devet godina takođe uspješno radi na popularizaciji flaute i umjetničke muzike uopšte, Lončareva je govorila za "Nezavisne".

NN: Na koji način ćete obilježiti jubilej - 200 godina od rođenja Franca Doplera?

LONČAR: Jubilej obilježavamo koncertima na kojima ćemo izvoditi isključivo djela navedenog kompozitora, ali ne u sastavu u kojem je publika do sada imala priliku slušati "Flutete". S obzirom na to da je Dopler komponovao djela za jednu ili dvije flaute uz pratnju klavira, i mi smo ansambl tome prilagodili. Tako će ovaj put nastupati na flautama Marija Pilipović i Sunčica Lončar, a na klaviru Dejan Janković. Prvi koncert će biti u Laktašima, 3. februara, u Centru za kulturu i obrazovanje, a potom ćemo se predstaviti banjalučkoj publici 8. februara u sali muzičke škole "Vlado Milošević".

NN: Recite nam nešto o značaju Franca Doplera u popularizaciji instrumenta koji svirate?

LONČAR: Dopler potiče iz muzičke porodice tako da je uz muziku takoreći rođen. Otac mu je bio oboista i kompozitor te je prva muzička znanja usvajao od njega skupa sa bratom Karlom, koji je takođe bio flautista. U ranom djetinjstvu počeli su skupa svirati, a potom i komponovati djela koja su izvodili širom Evrope. Inspiraciju su nalazili u narodnoj muzici Mađarske i Rusije i na taj način klasičnu muziku činili prijemčivom za širi auditorijum. Bili su i odlični menadžeri i organizatori muzičkog života, što je svakako imalo ogroman uticaj u popularizaciji, kako flaute tako i klasične muzike uopšte.

NN: Uskoro slijedi autorski album ansambla "Flutete"?

LONČAR: Već sljedećeg mjeseca očekujemo da ćemo imati završene partiture, spremne za uvježbavanje i nadamo se da ćemo u maju početi sa serijom koncerata na kojima ćemo izvoditi djela pisana za naš ansambl. Autori muzike su savremeni kompozitori koji stvaraju programsku muziku koristeći moderne tehnike poput zviždećih tonova, istovremenog pjevanja i sviranja, udaranja po klapnama i slično, tako da se radujemo što ćemo publici donijeti jedan novi muzički materijal i drugačiji doživljaj klasične muzike. Zadržaćemo se u sastavu dvije flaute i klavir i u ovom projektu tako da će nam i tehničke mogućnosti klavira donijeti nešto novo u zvuku ansambla "Fluteta". Osim standardnih flauta, sviraćemo i na pikolo, alt i bas flauti.

NN: Posljednjih godina, bez obzira na pandemiju virusa korona, svjedoci smo uspjeha novih muzičkih festivala Kulturnog centra Banski dvor, a u posljednjih mjesec dana i osnivanja filharmonije pri Narodnom pozorištu Republike Srpske. Da li su to sve nagovještaji da stižu bolji dani za umjetničku muziku u Republici Srpskoj?

LONČAR: Što više to bolje, jer iz kvantiteta možemo očekivati i bolji kvalitet. No, ni dosadašnja ponuda muzičkih dešavanja u našem gradu nije bila mala, a takođe je bila i raznolika - od solističke, kamerne do orkestarske muzike, od klasične muzike, etno zvuka, džeza... Sve smo to imali i do sada i to pred mnogobrojnom publikom. Međutim, medijski prostor za popularizaciju umjetnosti nam i te kako nedostaje. Smatram da i dalje imamo malo prostora, pogotovo na televiziji, gdje nedostaju emisije u cijelosti posvećene kulturnim dešavanjima i umjetnosti. Izdvajam ovdje "Art mašinu", emisiju koja bi morala postati uzor ostalim medijima.

NN: Sljedeće godine slavite i sopstveni jubilej - 10 godina postojanja. Da li već imate planove za obilježavanje i šta biste naveli kao najveći uspjeh u radu kvarteta u posljednjih devet godina?

LONČAR: Još smo veoma angažovani na ovogodišnjim projektima tako da plan obilježavanja desetogodišnjice postojanja "Fluteta" nismo osmislili, ali nama ideja ne nedostaje tako da sam sigurna da će i to biti još jedan od naših uspješnih projekata. Tokom ovih devet godina mnogo smo nastupale, snimale, radile na edukaciji mladih flautista i publike i teško bi bilo izdvojiti nešto kao posebno značajno u tom segmentu našeg rada. Jednostavno napredujemo i idemo dalje, bolje i više. No, kako na svakom putu ima i prepreka, mogu reći da sam najponosnija na našu sposobnost prevazilaženja prepreka i rješavanja problema. Životni putevi su nas vodili u raznim smjerovima i tako smo od kvarteta u jednom trenutku postale trio veoma brzo se prilagodivši novom sastavu bez stajanja u radu. I sada smo preinaku napravile uvodeći klavir umjesto treće flaute i takođe smo se brzo i tome prilagodile. Sve s ciljem da ansambl "Flutete" traje još, nadamo se, dugi niz godina.