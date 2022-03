Sve spremno za koncertni spektakl Marije Šerifović u Banjaluci

Pop diva Marija Šerifović održaće koncert 8. marta povodom Dana žena u banjalučkoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Organizatori ovog muzičkog spektakla su istakli da je sve spremno za prvi u nizu regionalnih nastupa ove pop dive nakon pandemije.

Prema Marijinim riječima jako se raduje nastupu pred banjalučkom publikom, i već sada im poručuje da se pripreme za odličnu atmosferu i noć za pamćenje.

U intervjuu za “Nezavisne” prošle sedmice Marija je naglasila da je neke od najljepših koncertnih trenutaka vežu upravo za Banjaluku, pa je to još jedna potvrda da će SD Borik 08. marta, na Međunarodni praznik žena, zasigurno biti epicentar odlične zabave i vrunske interpretacije ove pop zvijezde, koja gaji simpatije cijele regije.

Organizatori događaja OK team i Prorent, uz podršku generalnog sponzora kompanije m:tel početak nastupa najavili su za 20 časova, dok će vrata dvorane biti otvorena od 18.30 časova.

Ulaznice za ovaj događaj su i dalje u prodaji, po cijenama od: 25,00 KM (parter, A i B tribina), te 50,00 KM (FAN PIT). Sve ulaznice dostupne su na Trgu Krajine u Banjaluci, kao i preko online prodajnog sistema www.gigstix.ba , ali i na njihovim prodajnim mjestima čiju listu možete pronaći na njihovoj zvaničnoj stranici. Ulaznice će biti u prodaji i na sam dan koncerta 08. marta i to preko prodajnog sistema www.gigstix.ba do 16.30, na Trgu Krajine u Banjaluci do 17.00, kao i ispred SD Borik od 18.30. Za kupce ulaznica za parter, te tribine „A“, „B“ i „D“ biće otvoreni glavni ulaz u SD Borik i Ulaz G koji se nalazi iz pravca ulice Miše Stupara koji vodi pored teniskih terena kluba „Borac“. Kupci FAN PIT ulaznica koriste ulaz B u SD Borik, koji se nalazi iz pravca Aleje Svetog Save. Imajući u vidu energiju koju Marija nosi sa sobom i snažnu emociju koju donosi u svojim pjesmama, svim posjetiocima zagarantovan je odličan provod i uživanje u vrhunskoj interpretaciji.