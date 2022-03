Švedska hevi metal grupa objavila pjesmu o Milunki Savić

Švedska hevi metal grupa Sabaton objavila je novi album pod nazivom "The War To End All Wars", na kome se našla pjesma posvećena junakinji Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, Milunki Savić.

"Lady of the Dark" je naziv numere koja govori o srpskoj heroini Milunki Savić.

"Milunka Savić je bila Srpkinja koja je zauzela mjesto svog brata u vojsci. Djelimično prerušena u muškarca, na kraju se našla među najodlikovanijim vojnicima Prvog svjetskog rata", naveli su iz benda.

"Moćno", "Hvala Sabatonu", "Slava herojima, slava Milunki Savić", "Živjeće zauvijek u srpskoj istoriji", "Vi ste legende", samo su neki od komentara ispod objave nove pjesme na Jutjubu.

"The War To End All Wars" je nastavak njihovog prethodnog albuma "The Great War" i fokusira se na zvjerstva, čuda i dešavanja oko Prvog svjetskog rata.

Takođe, na novom muzičkom izdanju nalazi se i pjesma pod nazivom "Sarajevo".

