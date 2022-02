Talentovanom dječaku potrebna pomoć da kupi harmoniku

DOBOJ - Da bi se čarolija koju svojim prstima na školskoj harmonici stvara Lazar Blagojević (12) nastavila, potreban mu je vlastiti instrument, za čiju kupovinu su Dobojlije već darovale više od 4.000 KM, ali je potrebno još novca.

Polovna harmonika marke fuđini, koja je najoptimalnija za njegovo školovanje, kaže Ljubica Timanović, profesorka u Muzičkoj školi "Markos Portugal", košta oko 14.000 KM, nova je duplo skuplja, ali i već korišten instrument bi značio.

Ona dodaje da je dječak ranije svirao na maloj klavirskoj harmonici, sada svira na školskoj, koju koriste i drugi đaci, te se snalaze kako znaju i umiju.

"Čitav raspust smo, na primjer, dolazili i vježbali u Muzičkoj školi. Nekada, kada je vikend, dobije je na jedan dan, ostalo vrijeme vježba u školi... Lazar je jedan izvanserijski dječak, veoma je talentovan, vrijedan. Nažalost, do sada nismo uspjeli da dostignemo neki maksimum baš zbog tog nedostatka instrumenta", ističe Timanovićeva.

Lazareva ljubav prema harmonici rodila se prije šest godina, pričaju dječak i njegov otac Zoran.

"Gledao sam mnoge harmonikaše koji sviraju na harmonici i svidio mi se zvuk harmonike, kako izgledaju, kako ih sviraju, i jednostavno i ja sam želio da ostvarim svoje snove", priča Lazar.

Prvu harmoniku dobio je na poklon.

"Kad je trebalo da napuni šest godina, šesti rođendan, javila se želja za harmonikom. Od komšinice, kada ga je pitala, baš je zatražio harmoniku i dobio ju je na poklon. Ispunila mu se želja i od tog dana do danas svira... On to voli, obožava, kod kuće svaki dan vježba najmanje dva-tri sata, nema dana da ne vježba... Ne znam na koga je talentovan, niko u familiji nije, ni sa suprugine, ni s moje strane, niko ne svira", iskren je otac talentovanog dječaka.

Osim u Muzičkoj školi i kod kuće, Lazar svoj talenat na harmonici brusi i u horu.

"Lazar je član našeg dječjeg crkvenog hora 'Javor' pri Hramu svetih apostola Petra i Pavla, i gledajući nastupe, kada uvježbavaju, probe, Lazo je pokazao nestvaran talenat, i pojavila nam se svima želja da mu pomognemo", rekao je đakon Vlado Mojević.