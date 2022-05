Torino pjevao zajedno sa Konstraktom

Počelo je drugo polufinale "Pesme Evrovizije" u Torinu. Za deset mjesta u finalu večeras se bore predstavnici 18 zemalja. Među njima i predstavnica Srbije Ana Đurić Konstrakta.

Ana Đurić Konstrakta nastupala je 3. po redu, a publika u Torinu je pjevala zajedno sa Konstraktom.

Konstrakta je oduševila i korisnike Twittera iz čitavog svijeta koji govore da je kraljica i da osvaja ovogodišnju Evroviziju.

Osim predstavnice Srbije Ane Đurić Konstrakte, večeras nastupaju takmičari iz Finske, Izraela, Azerbejdžana, Gruzije, Malte, San Marina, Australije, Kipra, Irske, Sjeverne Makedonije, Estonije, Rumunije, Poljske, Crne Gore, Belgije, Švedske i Češke.

Osim toga, vidjećemo i dijelove nastupa troje direktnih finalista iz Španije, Njemačke i Velike Britanije, a njihovi nastupi će u cijelosti biti dostupni na zvaničnom Youtube kanalu "Pjesme Evrovizije" po završetku prenosa.

Serbian tutorial for a better #Eurovision experience: 1. Grab a towel 2. Wash your hands 3. Clap 4. Enjoy #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/ZRT7RTsq4D