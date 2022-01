Umro Meat Louf

Američki pjevač i glumac Mit Louf preminuo je u 74. godini, potvrdio je njegov agent.

Kako prenosi "Gardijan", nije saopšten uzrok smrti.

BREAKING: US singer Meat Loaf, whose hits included Bat Out of Hell, has died aged 74. More on #BBCBreakfast pic.twitter.com/KCJT5tu3vz — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 21, 2022

Muzičar rođen kao Marvin Li Adej umro je 20. januara sa suprugom Deborom pored sebe.

"Znamo koliko je značio mnogima od vas i zaista cijenimo svu ljubav i podršku dok prolazimo kroz ovo vrijeme tuge zbog gubitka tako inspirativnog umjetnika i prelijepog čovjeka", navodi se u saopštenju porodice Mita Loufa.

Najpoznatiji je po trilogiji albuma Bat out of Hell: - Bat Out of Hell, Bat out of Hell II: Back into Hell i Bat out of Hell III: The Monster Is Loose, koja je prodat u više od 50 miliona primeraka.

Pojavio se u preko 60 filmova i TV emisija, u kojima je često igrao samog sebe.

(Blic.rs)