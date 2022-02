Vanja Mišić i Sanja Zelić sa gostima održale koncert u Banskom dvoru

BANJALUKA - Vanja Mišić, vokal, i Sanja Zelić, pijanistkinja, uz goste Stefana Tešanovića i Dragana Moconju na gitari, Borisa Dukića na saksofonu i "Palladio String Quartet", u srijedu uveče u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor održale su koncert pod nazivom "Za zaljubljene i one koji će se tek zaljubiti", a povod je bio nedavna proslava Dana zaljubljenih.

S tim u vezi na koncertu su se čule isključivo pjesme o ljubavi "Nocturno", "Skyfall", "One and only", "Take me to the church", "Bad guy", "Maniac", a na repertoaru su se našle i autorske pjesme Vanje Mišić "Prstima", "Poslije ljubavi", "Leptiri i kornjače", "Tu i tu", kao i hitovi popularne muzike bivše Jugoslavije "Pjesmo moja", "Zlatni dan", "Ti si mi u mislima"...

"Sanja i ja smo ljetos imale koncert u Art dvorištu Banskog dvora kojim smo obilježile deset godina zajedničkog muziciranja, ali Banski dvor i ova koncertna dvorana je nešto zaista specijalno i ono što mi je bilo interesantno jeste to da sam imala tremu sve vrijeme, naravno, to pokazuje koliko mi je stalo do ovoga što smo pripremali. Poseban je osjećan vidjeti i publiku kako istinski uživa", kazala je nakon koncerta Vanja Mišić.

Foto: Borislav Brezo

Naglasila je da su za otprilike mjesec i po pripremale nove pjesme preuzete od "Palladio String Quarteta", za koje su u ovom kvartetu već imali raspisane aranžmane, tako da je bio izazov biti na njihovom terenu.

"Ono što uvijek jedva čekamo jeste izvođenje naših autorskih pjesama na kojima je 'Palladio' i svirao kada smo ih snimali, tako da nam je jako drago što smo dočekali da pred našom publikom u našem Banskom dvoru sviramo svoje autorske pjesme sa fantastičnim muzičkim umjetnicima", naglasila je Mišićeva.

Sanja Zelić istakla je da za muzičare nema veće nagade od pune sale nasmijanih ljudi.

"Očekivala sam dobar koncert, ali ipak me iznenadio nalet emocija i ježenje, bilo je odlično. Dragi naši gosti, banjalučki muzičari razumiju naš senzibilitet i pomogli su da izvedemo i svoje autorske pjesme i evergrine na najljepši način. Nadam se da ćemo ponoviti ovaj koncert, gostovati i u drugim gradovima i koncertnim salama, proširiti repertoar i imati još gostiju", navela je Zelićeva.

Foto: Borislav Brezo

Za članove "Palladio String Quarteta" bila je čast nastupiti na ovom koncertu.

"Sa Vanjom smo već ostvarili saradnju učešćem u snimanju njenih autorskih stvari, a ovaj put nas je veoma obradovao poziv za nastup na koncertu. Puna Koncertna dvorana Banskog dvora odisala je pozitivnom energijom. Posjetioci su svaku pjesmu ispratili gromoglasnim aplauzom i ovacijama. Mislim da slobodno mogu reći u ime kolega iz kvarteta da smo svi uživali i da nam je zaista bio potreban jedan ovako topao i sanjiv koncert", ispred "Palladio String Quarteta" svoje utiske o koncertu prenijela je i Milana Smiljanić, violinistkinja.