Velika reciklažna akcija: "Svaka limenka se računa" na Nektar OK festu

“Nektar OK fest”, jedinstveni muzički festival koji se održava na čarobnoj lokaciji, u Tijentištu u okviru nacionalnog parka Sutjeska, donosi fantastičan repertoar ove godine, sa brojim izvođačima domaće i svjetske muzičke scene.

Uvod u tri festivalska dana započinje predfestivalskim nastupom, 18. jula, beogradskog benda Dža ili Bu, Bojane Vunturišević i Savršenih marginalaca. U naredna tri dana (19, 20, 21. jul) publika će imati priliku da uživa i bira između 38 različitih muzičkih nastupa koji će se održati na više različitih stage-ova. Thivery Corporation, The Toy Dolls, Sunshine, Svemirko, Letu Štuke, Parni Valjak, Nipplepeople, Bijesovi, Who See, Atheist Rap, Bad Copy, Neno Belan & Fiumens, Parni Valjak, Vojko V, Ritam Nereda, su samo neki od izvođača i bendova koje će publika moći da bira da sluša. Veče će se završavati nastupom poznatih DJ – jeva na OK summer i OK after party stage-u.

Pored cjelodnevnog muzičkog programa poseban doživljaj pruža jedinstvena lokacija i očuvan prirodni ambijent u kome se manifestacija održava. U skladu sa tim cilj Nektara i programa “Svaka limenka se računa” je da podsjeti na ekološku odgovornost, kao i da je promoviše i sprovodi. Upravo zato, ove godine, aluminijumska limenka Nektar biće glavna ambalaža na “OK festu”. Aluminijumska limenka može da se reciklira neograničen broj puta sa minimalnim gubicima, a ujedno čuva svježinu i kvalitet piva. U saradnji sa kompanijom Ball Corporation i projektom „Svaka limenka se računa“ na licu mesta biće organizovano više različitih aktivnosti u cilju promocije reciklaže. Sakupljaće se iskorištene aluminijumske limenke za piće, posjetioci “Nektar OK festa” imaće priliku da prisustvuju oslikavanju Pixelate, svojevrsnog platna napravljenog od iskorišćenih aluminijumskih limenki, a kroz zabavnu društvenu igru XOXO, koja se pokreće ubacivanjem limenke, inspirisaće se i motivisati prisutni da recikliraju. Na licu mjesta biće promoterke sa rančevima u koje će biti moguće odložiti iskorištene limenke. Uz pomoć smart flex sistema, koji će se koristiti kada se limenka odloži u ranac, najodgovorniji posjetilac svakog dana biće nagrađen poklonima koji će se preuzimati u Nektar pub-u.

I to nije sve. Publika smještena u “Nektar OK kampu” moći će da odloži otpad u EKO kese kao i posebne kante i kontejnere označene samo za odlaganje limenki kako bi se kasnije reciklirale. Volonteri na licu mjesta će posjetiocima “Nektar OK festa” pomoći u odlaganju otpada.

“Nektar OK fest” pored muzičkog programa pruža i mnogobrojna druga uživanja – rafting u najdubljem evropskom kanjonu rijeke Tare, šetnju fantastičnim planinskim stazama po obroncima planina Maglić i Zelengora, uživanje u pogledu sa vidikovaca koji se proteže preko Perućice, jedine očuvane prašume u Evropi. Sve ove prirodne ljepote treba vidjeti i sačuvati i zato vas Nektar i Projekat “Svaka limenka se računa” pozivaju na reciklažu.

