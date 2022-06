Veliki hit Kejt Buš iz osamdesetih na vrhu top lista zahvaljući Netflix seriji

Pjesma "Running Up ThaT Hill" Kejt Buš nakon skoro 37 godina ponovo je na vrhu top listi širom svijeta. A za to postoji razlog.

Veliki hit iz osamdesetih se odjednom našao na vrhu top liste Ujedinjenog Kraljevstva (Velika Britanija i Severna Irska) i američke iTunes liste i to samo zato što se pojavila u Netflixovoj seriji "Stranger Things".

Kao što je poznato, radnja u ovom ostvarenju se odvija izmišljenom gradu Hokinsu, a pop kultura osamdesetih privukla je pažnju generaciji Z od 10 do 25 godina, piše The Guardian.

Inače, davne 1985. godine pjesma "Running Up ThaT Hill" bila je na trećem mjestu top liste Ujedinjenog Kraljevstva.

Inače, ranije je još jedan hit iz osamdesetih postao ponovo popularan zahvaljući seriji "Stranger Things". U pitanju je Limalova pjesma "The NeverEngind Story", koja se pojavila u trećoj sezoni Netflixovog ostvarenja.

(Telegraf.rs)