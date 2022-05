Zvanično: Raspada se grupa Hurricane

Juče u medijima je odjeknula vijest da se grupa Hurricane raspada.

Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Nakon petogodišnje uspešne saradnje, koja je ove godine dostigla vrhunac, dužni smo da obavestimo javnost i medije o novinama u našem produkcijskom timu i daljim aktivnostima!

Naime, članicama grupe Hurricane - Sanji Vučić, Ivani Nikolić i Kseniji Knežević u septembru mesecu ove godine ističe ugovor o poslovnoj saradnji, pa smo zajednički doneli odluku da ga ne produžavamo budući da se isti ne uklapa u nove poslovne planove našeg tima, ali svake od njih ponaosob. U znak zahvalnosti prema fanovima svih uzrasta, publici uopšte i velikom interesovanju, u pripremi je organizacija oproštajne turneje o kojoj će mediji i javnost biti na vreme obavešteni a koja može biti održana do novembra.

Bila je izuzetno velika čast sarađivati sa Sanjom, Ivanom i Ksenijom koje su dokazale da su profesionalci, te opravdale status zvezda koji su u međuvremenu stekle isključivo zahvaljujući svom radu, trudu, zalaganju, te talentu! Naglašavamo da su opravdale i poverenje koje im je dato od strane naše produkcije. Zbog toga još jednom ponavljamo da je do odluke o prekidu saradnje došlo sporazumnim putem. Drugim rečima, svi smo ostali u prijateljskim odnosima što je u ovom poslu jako retko, kao i one međusobno, i nema mesta nikakvim insinuacijama. Za ovih pet godina, koliko smo uspešno sarađivali, Sanja, Ksenija i Ivana zapostavile su svoje porodice i privatne živote, nisu imale maltene uopšte slobodnog vremena, a u periodima kada su godišnji odmori, znate i sami, tada smo najviše radili kao i drugi muzičari, i prosto nam je svima potreban predah. Svakako, one će odlučivati o daljem razvoju svojih karijera shodno planovima i očekivanjima, a mi im od srca želimo još veći uspeh od ovog koji smo ostvarili zajedničkim radom. Zbog svega toga, odlučili smo da turneja bude propraćena i sa nekoliko novih pesama koje će obeležiti i zaokružiti rad i uspeh grupe Hurricane u ovoj postavci. Moramo da napomenemo i da nam je pola termina uveliko zauzeto, kao i da ćemo se potruditi da izađemo u susret svima koji žele da nas angažuju tokom ove oproštajne turneje. Na kraju krajeva, treba nekad i prekinuti određenu saradnju kada se ostvari sve što je planirano, a kako smo mi to realizovali, svi smo se složili da je pametna i mudra odluka za sve da za sada stavimo tačku na zajednički rad. U narednih nekoliko meseci družićemo se i uživati sa publikom kroz pesmu i muziku, preko koje smo i komunicirali svih ovih pet godina.

Obaveštavamo vas takođe da članice grupe Sanja, Ivana i Ksenija, neće više gostovati u medijima niti davati intervjue do septembra, osim jedino na promociji novih pesama koja će se održati u skorijem periodu, a o kojoj ćemo vas obavestiti i pozvati na vreme, kao i do sad. Takođe bi napomenuli da je u toku formiranje nove postavke članova grupe Hurricane."

(b92)