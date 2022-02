Ansambl NP RS počeo rad na predstavi "Sumnjivo lice"

BANJALUKA - Ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS) početkom ove sedmice zajedno sa nagrađivanim hrvatskim rediteljem Ivanom Plazibatom započeo je čitaće probe za kultni komad Branislava Nušića "Sumnjivo lice", a prema najavama premijera bi trebalo da bude 20. aprila.

Ivan Plazibat je banjalučkoj publici poznat po predstavi "Skupština", koju je sa banjalučkim glumcima na scenu Gradskog pozorišta "Jazavac" postavio u decembru 2020. godine, a koja je i dalje na repertoaru pomenutog pozorišta.

Glumačku podjelu "Sumnjivog lica" čine Aleksandar Stojković Piksi, Nataša Ivančević, Nataša Perić, Željko Erkić, Bojan Kolopić, Boris Šavija, Ognjen Kopuz, Vladimir Đorđević, Boško Đurđević, Zoran Stanišić i Aleksandar Runjić.

Dramaturški je tekst obradila Ivana Lovrić, producent je Nikola Đaković, scenografkinja Dragana Purković Macan, a kostimografkinja Ivana Ristić. Za muziku je zadužen Petar Bilbija, za scenski pokret Damir Klemenić, oblikovanje rasvjete biće rezultat rada Vesne Kolarec, inspicijentkinja je Vesna Maksimović, lektorka Nataša Kecman, a suflerka Maja Kalaba.

"Sa Piksijem sam već radio u 'Jazavcu' i zapravo to je bila prva predstava koju sam radio izvan Hrvatske. Meni je ta predstava značila jer sam došao u drugu zemlju, na drugim jezicima pričamo, a ispalo je da se pozorišno svi razumijemo. S nekim ljudima koji već imaju utakmicu u nogama kao što je Piksi, kao što su Nataša Ivančević i Anja Ilić jako je lijepo raditi. S druge strane, uz glumce sa kojima sam radio, vidio sam na pozornici banjalučkog Narodnog pozorišta hrpu drugih izvrsnih glumaca i glumica i jako sam s te strane uzbuđen", rekao je Plazibat. On kaže da stoji iza Nušićevog "Sumnjivog lica" i da je to za njega jako srećan izbor.

"Sretan sam što radim Nušića i nešto što je klasika, što je srpska klasika. Zapravo, sa klasikom je uvijek izazov. Klasika je klasika zato što funkcionira, što je dokazano da taj komad pozorišno funkcionira. Sad je na nama zadatak da pronađemo neki kazališni, pozorišni život tog komada u 21. stoljeću. To je uvijek nešto što je izazov", naveo je hrvatski reditelj.

On dodaje da je izazov upravo u adaptaciji klasike.

"Kada sam u Hrvatskoj počeo raditi klasiku, prvo su me optuživali da sam očerupao tog Šekspira i da sam ga unakazio. Onda sam počeo dobivati nagrade za tog Šekspira. I onda sam radio i Čehova i Molijera na svoj način kroz adaptaciju jer je izazov učiniti te komade živima u 21. stoljeću. Zašto mi je Nušić zanimljiv? Nušić je uvijek na ovim prostorima nekakav kroničar neuspjeha građenja građanskog društva", ističe Ivan Plezibat, pojašnjavajući da je Nušić za njega, koliko god bio srpski klasik, u isto vrijeme i otkriće, kao neko ko je nastavio tradiciju Gogolja.

Reditelj je kazao i da mu je drago jer je ansambl NP RS radio i predstave hrvatskih pisaca Ive Brešana i Mate Matišića, u kojim on vidi jaku Nušićevu liniju.

"Ta vrsta logike i moralnog relativizma kod Nušića, odnosno način na koji napravi logički salto mortale, način na koji objašnjava tu obrnutu logiku i moralnu akrobatiku svojih lica mi je fascinantan. Mislim da na ovim prostorima nismo imali boljeg pisca", naglasio je Plazibat.

Zanimljivo je da su čitaće probe umjesto u prostorijama NP RS započele u Kulturnom centru Banski dvor, a srećan rad autorskoj ekipi predstave poželjeli su Mladen Matović, direktor Banskog dvora, i Dijana Grbić, v.d. upravnika NP RS.

Grbićeva je izrazila zahvalnost upravi Banskog dvora zbog ustupanja prostorija.

Naime, u NP RS se aktivno radi na dva projekta u čijim će premijerama banjalučka publika imati priliku da uživa već u narednom mjesecu.

Aleksandar Stojković, v.d. umjetničkog direktora, izrazio je nadu da će rad na novom projektu NP RS biti uspješan, pogotovo zbog toga što je riječ o Nušićevom komadu koji je uvijek rado gledan.