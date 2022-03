Filmska priča o Zoranu Radmiloviću 28. marta u NP RS

BANJALUKA - Dokumentarni film "Glumčina" o srpskom glumcu Zoranu Radmiloviću, koji je obilježio drugu polovinu 20. vijeka svojim jedinstvenim darom i ostavio neizbrisiv trag u istoriji srpskog teatra i kinematografije, publika će besplatno moći da pogleda u ponedjeljak s početkom u 19 časova na sceni "Petar Kočić" u Narodnom pozorištu Republike Srpske (NP RS).

Kako javljaju iz ove kuće, takođe je planirana promocija knjige o Zoranu Radmiloviću, koja se realizuje u okviru saradnje NP RS s Narodnim pozorištem Timočke Krajine "Zoran Radmilović".

"Film je snimljen po knjizi glumca Milana Cacija Mihailovića, koji je sarađivao sa Zoranom Radmilovićem i lično ga poznavao i svoje impresije o njegovom liku i djelu utkao u film. Reditelj tog ostvarenja je Vladimir Ristić, snimatelj Bojan Jovanović, a montaža je povjerena Bobanu Rajkoviću", javljaju iz NP RS, navodeći da pored Milana Cacija Mihailovića u filmu učestvuju Selena Vicković, Dušan Kovačević, Mira Banjac, Bratislav Đorđević, Seka Sablić, Miloš Vešović, Zdravko Šotra, Goran Marković, Svetlana Bojković, Aljoša Vučković, Goran Sultanović, Novica Nikić, Milica Kralj i Ljuba Milunović.

Film, koji je dosad prikazan na Filmskim susretima u Nišu, u Zoranovom rodnom Zaječaru, i "Ateljeu 212" i u još nekoliko gradova, snimila je niška "City grupa" u kooprodukciji sa Narodim pozorištem Timočke Krajine "Zoran Radmilović".

O ovom filmu je govorio Vladimir Đuričić, direktor zaječarskog teatra.

"Krenuli smo i s izradom predstave o Zoranu Radmiloviću, ali je Ivan Bekjarev nažalost preminuo. Producent Oliver Paunović je došao s odličnom idejom da uradimo i film o Zoranu, pročitavši knjigu 'Uspomenar 4 - Čarobnjak Radmilović' autora Milana Cacija Mihailovića. Ja mu na tome zahvaljujem jer je film odličan i ima dug i uspešan put", naveo je Đuričić.

Za dopirinos u izradi filma i promociji grada Zaječara i tamošnjeg pozorišta, Đuričić je uručio priznanja Mihailoviću, producentu filma Oliveru Paunoviću i reditelju filma Vladimiru Ristiću.

Oliver Paunović je naglasio da mu ovo priznanje mnogo znači.

"Zoran Radmilović je ex-Yu ličnost, tako da je bilo jako interesantno raditi film o jednoj takvoj ličnosti. S obzirom na to da smo mi uglavnom dosad radili filmove o poznatim niškim glumcima, ali glumcima koji su naravno obeležili ex-Yu scenu. Kada sam došao na ideju da pravim film o Zoranu Radmiloviću, pre svega sam želeo da oživim taj lik, jer volim glumu Zorana Radmilovića i stvarno mi je bilo interesantno da sakupimo sve na jedno mesto", istakao je Paunović, dodajući da ima mnogo informacija o Zoranu Radmiloviću, ali da je autorkoj ekipi filma najbolje informacije dala Mihailovićeva knjiga.

Nimalo lak zadatak da režira film o Zoranu imao je Vladimir Ristić.

"Kada sam dobio predlog da radim film o Zoranu Radmiloviću meni su se noge odsekle. Ako si živeo u vreme Jugoslavije kada je on ostavljao tragove, onda ne možeš da nemaš neko strahopoštovanje prema tome šta je on radio, šta je ostavio iza sebe i u šta se to pretvorilo. A pretvorilo se u kulturnu baštinu ove zemlje", rekao je Ristić.

Dodao je da u filmu o Radmiloviću pričaju ljudi koji su dijelili stvarnost s njim.

"Da li je ona bila privatna na nivou odrastanja u Zaječaru, ili je bila profesionalna na nivou deljenja filmskih kadrova, ili je bila učešće u nekim predstavama - sve je to Zoran Radmilović. To je jedna tako kompleksna ličnost. Umetnik i biće koje je tako krhko, tako lako lomljivo, a s druge strane kad se pojavi pred publikom imaš utisak da je to jedan kamen kome niko ne može ništa", kaže Vladimir Ristić.

Saradnik na scenariju bio je i Milan Caci Mihailović.

"Izmešali su mi se utisci iz knjige u kojoj su mi govorili njih 37, a u filmu opet jedna božanstvena garnitura ljudi kojih nema mnogo, koji su savremenici Zoranovi i koji su s njim radili ili gledali. Čini mi se da smo ovim filmom rekli neke nove stvari, nepoznate većini ljudi, a i podsetili na neke stvari koje znamo", zaključio je Mihailović.