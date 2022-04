Milojević: Čekao sam cipele sa štiklom da počnem kreirati ulogu

Mjuzikl "Neki to vole vruće", urađen po istoimenom filmu iz 1959. godine u kojem su glumili čuvena Merilin Monro, Toni Kertis i Džek Lemonom, prije mjesec dana predstavljen je niškoj publici u Narodnom pozorištu, a glavne uloge utjelovili su Uroš Milojević, Dragana Mićalović i Aleksandar Marinković, koji je ujedno i reditelj predstave.

Ipak, iako ovu predstavu od premijere dijeli više od deset izvođenja, scena niškog teatra sa preko 50 glumaca na sceni ne prestaje da privlači gledaoce željne kvalitetnog humora i glumačkih transformacija uz odličan ritam, a o cijeloj atmosferi i njegovoj zahtjevnoj ulozi u ovom projektu, razgovarali smo s Urošem Milojevićem, glumcem koji predstavljanjem uloga Džerija i Dafne dobija upravo najviše ovacija i reakcija od strane publike.

"Sada, posle mesec dana od premijere, i posle već desetak izvođenja za samo mesec dana, utisci su mi se konačno slegli. Ovo je sigurno novo poglavlje u mojoj karijeri, videćemo šta će to doneti. Ova uloga je definitivno moj najveći glumački i pevački izazov do sada. Iako se ja osećam vrlo dobro u vodvilju, komediji, mjuziklu, ipak se sa ovakvim izazovom do sada nisam susretao. Uloga Džerija/Dafne zaista je najinspirativniji zadatak koji sam do sada dobio, iskreno, jako sam se plašio u početku. Plašio sam se da li ću umeti, kolika je moja kreativnost, da li je dovoljna", rekao je Milojević za "Nezavisne".

Istaknuti niški glumac pojasnio nam je da su transformacije, ples, gluma, pjevanje bili podjednako zahtjevni za njega.

"Sve je to podjednako teško, tačnije, podjednaka je odgovornost. Radio sam dosta, trudio se. Najzahtevnije mi je bilo to da ne preteram igrajući Dafne, da to ne bude neukusno. Trudio sam se da nađem tačnu meru, da bude duhovito, a da ne bude jeftin humor. Mislim da sam uspeo i na to sam iskreno najponosniji. Što se transformacije tiče, ja smatram da sam ja glumac koji nema veliku moć transformacije, ali ova uloga jednostavno 'uvuče' glumca i onda počne promišljanje i kreće igra", kazao je Milojević.

Kako kaže, predstavu su radili skoro četiri mjeseca, vrlo predano i požrtvovano, svi do jednoga, a o veličini projekta govori i to da predstava ima preko 50 učesnika i učesnica, pjevača, plesača koji rade kao jedan.

"Meni je, iskreno, najvažnije bilo da što pre dobijem cipele sa štiklom. Jednim delom da vežbam i navikavam se da ih 'osvojim', a drugim delom da me inspirišu, da počnem da kreiram tu ulogu onako kako sam je doživeo. Potpuno je drugačije držanje tela na štiklama, gledao sam plesačice kako hodaju, igraju i trudio se da budem što uverljiviji. U tome mi je, naravno, pomogao reditelj i moj partner na sceni Aleksandar Marinković", naglasio je Milojević za naš medij.

Dijeliti scenu sa pregršt talentovanih ljudi, graditi svoj lik i stubove predstave uz sjajne partnere na istim daskama, najveći je blagoslov za umjetnike, a kako Milojević govori, u ovom projektu talenta i kvaliteta nije manjkalo.

"Ima jedan dobar termin koji sam naučio od plesačica i plesača - partnering. E, to je najvažnije, po mom mišljenju. Ali to partnerstvo nije samo na sceni sa kolegama i koleginicama, nego i iza scene. Partnerstvo i poverenje sa inspicijentom, toncem, svetlo majstorom, dekoraterima, rekviziterima i garderoberima. Zaista mislim da je najteže spremati i igrati komediju i mjuzikl, ali u isto vreme je to nešto najradosnije, pojasnio je Milojević.

Dodao je da ima utisak da u pozorišnom svijetu na ovim našim prostorima (mahom) vlada mišljenje da je komedija žanr koji je lak, koji je puka zabava te smatra da je vodvilj skrajnut.

"Imao sam sreću da radim sa rediteljkom Oljom Đorđević na jednom divnom vodvilju u Kraljevačkom pozorištu i od nje sam mnogo naučio o tom žanru. Ona to radi sjajno i pošteno. Publika reaguje zaista fantastično, obožavam kada publika peva zajedno sa mnom song 'Veren sam', nekako su ga zavoleli, izdvojio se. Dešava nam se da ne možemo da izgovorimo tekst od reakcija i aplauza u toku predstave. Verovali smo da će biti reakcija, naravno, ali ja nisam verovao da će biti ovoliko i u ovoj meri", objasnio je Milojević dodajući da je predivno znati da iz večeri u veče nekoga uveseljavate.

Narodno pozorište u Nišu ove godine proslavlja 135 godina uspješnog rada, postojanja i tradicije, a Milojević smatra da je obilježavanje ovog važnog jubileja mjuziklom "Neki to vole vruće" započeto na pravi način, a s obzirom na to da na predstavu dolaze ljudi iz svih gradova u zemlji.

"Trudim se da se prema takvom i tolikom trajanju Niškog pozorišta odnosim sa poštovanjem, jer ono pruža i pružalo je mnogo, pre svega mom Nišu, a naravno i Srbiji. Pozorište me zanima više od kamera, a posebnih planova nemam, osim što gajim nadu da će me posle ove predstave moj grad Niš i pozorište zaposliti na 100 odsto plate i zastalno. Zaslužio sam", zaključio je Milojević.