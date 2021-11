"Noć pozorišta" održana u Mrkonjić Gradu

Kulturna manifestacija "Noć pozorišta" otvorena je u Mrkonjić Gradu dječijom predstavom "Hajduk u Beogradu", nakon čega je upriličeno druženje sa glumcima i promovisana knjiga Ljiljane Čekić o osnivanju i razvoju Narodnog pozorišta Vrbaske banovine.

Umjetnički rukovodilac Gradskog pozorišta Mrkonjić Grad Dubravka Nikolić rekla je da u BiH 16 pozorišta učestvuju u Evropskoj noći pozorišta, a iz Republike Srpske su, pored mrkonjićkog pozorišta, uključeni i Narodno pozorište Republike Srpske i "Daske" Laktaši.

Nikolićeva je rekla da su sinoć predstavili školu glume Gradskog pozorišta kroz njihovu prvu predstavu "Hajduk u Beogradu", nakon čega su glumci Ljiljana Čekić, Radenka Ševa, Mirela Predojević i Goran Jokić razgovarali sa publikom i pričali o suštini pozorišta.

"Suština `Noći pozorišta` je promocija pozorišnog života i upoznavanje sa pozorištem iza scene i oko scene", naglasila je Nikolićeva.

I dramska sekcija Gimnazije je izvela jedan segment iz mjuzikla, upriličen je i nastup svirača, igrača, pjevača i glumaca.

U Mrkonjić Gradu sinoć je u okviru ove manifestacije promovisana knjiga Ljiljane Čekić "Narodno pozorište Vrbaske banovine – osnivanje i umjetnički razvoj".

Čekićeva je rekla da je knjiga rezultat istraživanja i dio njene doktorske disertacije o prvim godina rada Narodnog pozorišta.

"To su prve četiri godine od osnivanja, od 1930. do 1934. godine. Bio je to jedan veoma dinamičan period kada je godišnje bilo više od 20 premijera, a oko 100 dana tokom godine pozorište je provodilo na turnejama", rekla je Čekićeva.

Ona kaže da su ove bogate kulturne aktivnosti bile s ciljem prosvećivanja naroda, a Narodno pozorište Vrbaske banovine je gostovalo i u Mrkonjić Gradu.

Čekićeva ističe da je pozorište imalo praksu da odigra besplatne predstave za narod, najčešće pijačnim danom, kada je bilo puno ljudi sa sela.

"Postoje svjedočenja o velikom interesovanju za te predstave, a lokalno stanovništvo je pripremalo poklon za glumce. To je bilo najčešće igranje gluvog glamočkog kola koje su izvodili lokalni omladinci u čast Narodnog pozorišta", navodi Čekićeva.

Noć pozorišta u Mrkonjić Gradu je imala i humanitarni karakter. Cijelo veče je posvećeno prosvjetnom radniku Ružici Kokezi iz ovog mjesta koja se bori sa teškom bolešću.