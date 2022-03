Odlazak Dragana Banjca: "Našeg Banju, takvu dušu, nemoguće je zaboraviti"

BANJALUKA - Riječi ne mogu da opišu jedan život koji se ugasio u 47 godini, a taj život je odigrao više uloga nego što je živio godina svog života, izjava je Ljiljane Labović Marinković, direktorice Dječijeg pozorišta Republike Srpske (DP RS), koja je povodom smrti banjalučkog glumca Dragana Banjca govorila za naš medij.

Čovjek u čijim očima se kupala radost cijelog svijeta iznenadno je preminuo u svom rodnom i voljenom gradu, a iza sebe je zauvijek ostavio na desetine omiljenih dječjih likova, koje više nikada niko neće moći zamijeniti i odigrati na takav, samo njemu svojstven način. Smrt Dragana Banjca je šokirala javnost, ponajviše Republike Srpske, jer predstave u kojima je igrao su toliko bile voljene baš zbog njega, a njegovim odlaskom prekinuta je zlatna nit, kojom je prva generacija Akademije umjetnosti u Banjaluci otvorila jednako zlatan put DP RS i Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS).

"Uvijek je strašno kada premine glumac i sva pozorišta svijeta jednako žale, ali Dragan Banjac je još kao student podigao pozorišnu igru na viši nivo. On i njegova klasa dali su pečat budućnosti umjetnosti Republike Srpske. Za našeg Banju nije upitno da li ćemo ga pamtiti, takvu dušu je nemoguće zaboraviti. Njega i njegove ogromne plave oči u kojima se kupala radost cijelog svijeta. Čovjek koji nije znao za problem i onaj koji je uvijek mogao sve. Njegove dogodovštine prepričavaće se još godinama, neke buduće generacije, koje neće više imati priliku da ga upoznaju, slušaće priče o ovom nevjerovatnom čovjeku i umjetniku", rekla je Labović Marinkovićeva za "Nezavisne".

Dječije pozorište bez Dragana Banjca neće biti isto, njegova igra vječno će nedostajati na daskama ovog teatra, a prema njenim riječima, u ovom pozorištu ne znaju kako će ponovo vratiti svoje funkcionisanje. Čovjek zbog čije sreće su drugima išle suze zauvijek je otišao od nas, ali iz našeg srca i sjećanja nikada neće.

"Kada bismo govorili o tome šta je on bio za DP RS, njegova uloga trećeg muškarca u predstavi sa šest glumaca 'Folklorna magija' najbolje bi govorila o tome. To je predstava zbog koje je 3.000 Kineza u Kini aplaudiralo baš Draganu Banjcu. Jedna pluća u šest tijela, to je zasigurno njegova najznačajnija uloga. Predstava kojoj su se, zbog njega, klanjali ljudi cijelog svijeta. Djeca su ga obožavala, dolazila su u pozorište samo zbog Dragana. Naše glumce zaista sva djeca vole, ali njega, njega su drugačije voljela. Mališani su znali njegovo ime, i već danas, sve generacije znaju da je otišao njihov omiljeni Lovac iz 'Crvenkapice'. Ostaće naša vječna praznina i vječna ljubav, a naš teatar više nikada neće biti isti", kazala je Labović Marinkovićeva.

Pozorišta pamte. Zauvijek. Opraštamo se sa Draganom Banjcem, ne prihvatajući njegov odlazak. Ispraćamo Dragana Banjca, ne prihvatajući da odlazi, napisano je u zvaničnom saopštenju ovog teatra, a ovim tužnim povodom oglasila se i Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske.

"Izražavamo najiskrenije saučešće porodici, kao i rukovodstvu i ansamblu Dječijeg pozorišta Republike Srpske zbog iznenadne i prerane smrti umjetnika i glumca ovog teatra Dragana Banjca. Prerani odlazak glumca Dragana Banjca veliki je gubitak za Dječije pozorište Republike Srpske, ali i kulturnu i umjetničku scenu, koja će ga pamtiti po brojnim ulogama koje je ostvario u matičnom teatru, igrajući za našu najmlađu publiku", napisano je u saopštenju.

Ova vijest je brzo odjeknula u javnosti, a putem društvenih mreža njegove brojne kolege takođe su se oprostile od vječno razigranog dječaka. Među prvima se oglasio Banjčev klasni kolega, glumac i dugogodišnji prijatelj Boris Šavija, koji je na svoj način izrazio najtužnija osjećanja.

"Druže Banjac, Di Banjano, Sveti Šmirantije Provalonošče, klasni prijatelju, moj Banjo, ostavio si nepopunjivu rupu svojim odlaskom. Nedostajaće, i meni i publici koja te voljela, tvoj jedinstveni duh, smisao za humor, tvoji kalamburi i doskočice, ove krupne, lijepe oči, pogled u kojem su se miješali i velika radost života i dubinska tuga. Spadalo jedno, glumče, ljudino i dobričino, nismo se tako dogovorili. Nadam se da si našao mir za kojim si tragao! Voli te tvoj drug!", napisao je Šavija na svom Facebook profilu.

Dragan Banjac rođen je 8. aprila 1975. godine u Banjaluci. Akademiju umjetnosti, Smjer gluma, završio je u klasi profesora Nenada Bojića. Od 1998. godine je član ansambla Dječijeg pozorišta Republike Srpske. Vrstan lutkar i odličan dramski glumac igrao je u brojnim predstavama Dječijeg pozorišta - "Tužni princ", "Razbojnik Kađa i princeza Nađa", "Sirano de Beržerak", "Ježeva kućica", "Peća i vuk", "Tri praseta", "Folklorna magija" i mnogim drugim. Još kao student igrao je u predstavi "Sile u vazduhu" Narodnog pozorišta Republike Srpske. Igrao je u serijama "To toplo ljeto" i "Hotel Balkan". U najdugovječnijoj i najpopularnijoj predstavi Dječijeg pozorišta "Crvenkapa" dvije decenije je igrao omiljenog Lovca. Djeca su ga obožavala jer su način njegove igre i energija koju je dijelio s publikom bili toliko impresivni da su je mnogi mališani gledali i više od deset puta.

Datum komemoracije i posljednjeg ispraćaja još nisu poznati.