Praizvedba predstave "Hrkači" u ponedjeljak u NP RS

BANJALUKA - Praizvedba predstave "Hrkači", rađena po tekstu i u režiji Nikole Kolje Pejakovića, najavljena je za ponedjeljak, sa početkom u 20 časova, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Riječ je o komediji čiji je radni naslov bio "Bolest", a koja govori o aktuelnom trenutku, odnosno o vremenu pandemije koja zvanično i dalje traje.

Postavu predstave čine Nikolina Friganović, Ljubiša Savanović, Miljka Brđanin, Danilo Kerkez i Miodrag Markićević.

"Komad 'Bolest' (Hrkači) počeo sam, koliko se sjećam, da pišem sredinom prošle godine, kada se virus već uveliko reklamirao na televiziji. Razni likovi su nas plašili da ćemo da umremo svi, ako se ne desi čudo. I desilo se mini-čudo; pronađena je vakcina. Javnost je podijeljena na one koji vjeruju u vakcinu i one koji ne vjeruju. Međutim, vakcinisali su se i jedni i drugi. Ja, nekako, ne vjerujem njuškama koje me plaše smrću. Smrt i ja se nismo još upoznali, ali znam da me ona pominje, ponekad, u crnom društvu", kazao je Pejaković povodom ovog komada.

Dodaje da čovjek bira kome će da vjeruje i da je on izabrao.

"Ionako je ovaj život samo jedan veliki ispit, da bi Gospod vidio ko je za đubre, a ko za vječnost. I tako, u tom razmišljanju, dobio sam koronu, i to delta varijantu. Iz bolnice sam izašao kao olupina. Jedva sam ostao živ, kažu moji dobri doktori. Bogu hvala za sve - kažem ja. Tekst, po kome je urađena predstava, završio sam nekoliko dana prije nego što sam dobio koronu. Dobro mi je došla bolest, jer sam sad problem korone uspio da sagledam iz drugog ugla, iznutra", ističe Pejaković.

On navodi da, međutim, ovaj komad nije o koroni, već o nama i našim bolestima koje dušu napadaju, o strastima i moralnom sunovratu modernog društva.