Premijera komedije "Milka i Neđo" u BSP-u: Predstava za dnevnu dozu smijeha

BANJALUKA - Komedija "Milka i Neđo", autorski projekat Radenke Ševo i Željka Kasapa, zasnovan na popularnoj seriji "Dobro jutro, komšija", biće premijerno izvedena u subotu, s početkom u 20.30 u Podrum sceni Banjalučkog studentskog pozorišta (BSP).

Riječ je o 99. premijeri u istoriji BSP-a, dok je prva repriza najavljena za 18, a druga za 25. juni.

"Kada je u pitanju ovaj projekat, on je trebalo da bude realizovan početkom 2020. godine. Međutim, iz poznatih razloga to se sve odgađalo i, evo, bez obzira koliko smo nas dvoje zauzeti profesionalno, naš drug Aleksandar Pejaković nas je bukvalno natjerao da to završimo. Mislim da je dobro uradio jer se ispostavilo da je ovo 99. premijera Studentskog pozorišta i mislim da će repertoaru ovog pozorišta goditi komedija s neformalnim, a dobro poznatim likovima", kazala je Radenka Ševo.

Ona je dodala da će ova predstava igrati gdje god ih budu pozvali, a nada se punoj sali i na "domaćem terenu", odnosno Podrum sceni.

"Naša ambicija kada je u pitanju ova predstava jeste da ko god uđe na ova vrata u Banjalučko studentsko pozorište i gdje god da budemo gostovali i igrali - da ljudi zaborave svakodnevicu, da se nasmiju i da pokušamo malo da ih izliječimo smijehom. Smijeh je terapija, isto kao i pozorište", navela je Ševo.

Željko Kasap je istakao da su on i Radenka Ševo stari članovi Studentskog pozorišta, te da su u ovaj projekat ušli s namjerom da repertoar ovog pozorišta približe i ciljnim grupama koje možda ranije nisu pratile rad glumaca u Podrum sceni.

"Cilj je da ih privučemo popularnim likovima iz serije 'Dobro jutro, komšija'. Nadam se da ćemo u tome uspjeti. Što se tiče žanra, to je komedija, i to komedija - i situacije i naravi i karaktera. To su dva dobro poznata lika koja smo stavili u neobične okolnosti. Nećemo previše da otkrivamo, ali može se reći da je ta okolnost ŠBBKBB, šta bi bilo kad bi bilo, da oni postanu prebogati ljudi, tajkun i tajkunica, tajfun i tajfunica. Vidjećemo šta se dešava s njima", kaže Kasap.

On dodaje da su on, Radenka Ševo i Aleksandar Pejaković bili pisci teksta, režiseri, kostimografi, scenografi, čak i rekviziteri.

"To je jedan mali projekat, mobilan projekat, tako da ćemo Banjalučko studentsko pozorište moći približiti i drugim sredinama. Možemo igrati u uslovima koji i nisu toliko zahtjevni. Scenografiju smo prilagodili tome. Dakle, jedna putna predstava koja može igrati svuda. Po nekim istraživanjima pet minuta smijeha je 45 minuta teretane. Znači, ako ljudi neće da idu u teretanu - neka dođu kod nas, daćemo im dnevnu porciju smijeha i to je konačno ono zbog čega smo mi tu: da komuniciramo s publikom, da se družimo, da budemo blizu jedni drugih te da u toj interakciji svi izađemo srećni, veseli i zadovoljni", zaključio je Kasap.