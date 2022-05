Blicko prikazao novinare kroz 30 godina terena

TUZLA - Povodom Svjetskog dana slobode medija, tuzlanski fotograf Ahmed Bajrić Blicko postavio je izložbu fotografija pod nazivom "Novinari, kamermani i fotoreporteri kroz Blickov objektiv proteklih 30.godina".

Autor je tri decenije fotografisao novinare na raznim terenima, lokacijama i u različitim uslovima, te ih prikazao izložbom od 200 fotografija.

Ahmet Bajrić Blicko dugogodišnji fotograf i fotoreporter iz Tuzle svojim aparatom zabilježio je gotovo sve bitnije događaje na području sjeveroistočne Bosne.

Brojna dešavanja u Podrinju, otkrivanja masovnih grobnica, kolektivne dženaze, posjete bitnih funkcionera ni bezbroj drugih događaja. Kako Bajrić priča, posebno je teško bilo fotografisati otkrivanje masovnih grobnica. Međutim, tu su i svakodnevni tegobni novinarski zadaci.

"Najteže mi je bilo kada neko pogine u saobraćajnim i drugim nesrećama. I onda dođeš u familiju da praviš priču. Vrlo je to teško, mučno. Jedne prilike dok sam radio za jedan medij, poslali su me da idem tamo, kada sam došao, čovjek me istjerao iz dvorišta. Ja sam tada rekao: Ja bih vama dao 100 KM, samo da nisam išao tome", kaže Bajrić.

Stoga je on odlučio kroz izložbu footgrafija pokazati svu težinu ali i ljepotu novinarskog posla. I sve to uz činjenicu da su novinari malo plaćeni.

“Nalošije su plaćeni, mnogo ih ima neprijavljenih i svako traži neku grešku u novinarima, a da nije novinara, mnoge stvari se ne bi otkrile. Ubistva, korupcija. Novinari su napravili balans u društvu. I to je velika stvar", zaključuje autor i dodaje da je ovu izložbu baš isplanirao za Dan slobode medija.

Da su mediji bitni za društvo, priznaje i tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović.

"Mediji su čuvari istine. Ljudi pokušavaju dokazati da postoje različite istine, nema to. Postoji samo jedna istina. Čuvari slobode govora. Važno je stalno potencirati tu slobodu jer ona je preduslov slobode svih nas jer ako ti se nešto dogodi, a niko ne prenese, kao da se nije ni dogodilo", naglašava Imamović.

I pored svih problema i nedaća, novinari ne posustaju. Primjera radi, tuzlanske novinarke Maja Nikolić i Almasa Hadžić, iza sebe imaju nebrojeno puno terena i preživjele su niz teških situacija. No, odustale nisu nikada.

" Ne radi se ovdje samo o medijskim slobodama da mediji nisu slobodni i da ne smiju od određenih političkih oligarhija nešto izvještavati. Radi se o ljudima koji vam fizički, a često i prijetnjama, pokušavaju uskratiti izjave ili da dođete do nekih materijala. Zanimljivo je to da sve nas novinare krasi hrabrost i da mi nikada od svoje priče ne odustajemo. Bar je tako u mom slučaju", kaže Maja. Almasa, koja je u penziji ali i dalje radi, sa velikom dozom iskustva posmatra današnju medijsku scenu.

"Imala sam i ja tužbi i svaku sam na sudu dobila jer nisam slagala u onome što sam napisala. Možda je nekome pravo što napišeš, nekome nije. Neko te vrijeđa. Imala sam poziva i prijetnji. Samo jednu prijetnju sam prijavila. Ovako, boriš se sam. Važno je da voliš svoj posao, da si vrijedan i da si iskren prema svom poslu. Onda ti slobode malo ko može ugroziti", zaključuje Almasa.