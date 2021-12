Jedan klik dovoljan za pregled svih djela iz pariskog "Luvra"

Veličanstveni dom umjetnosti, koji se ulogorio na desnoj obali rijeke Sene u Parizu, u zdanju nekadašnje kraljevske palate, muzej "Luvr" vijekovima inspiriše sve one maštom i ljubavlju nadahnute prema istoriji i umjetničkim djelima i danas je jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu, trezor nebrojenih dragocjenih djela i artefakata svjetske umjetnosti i višemilenijumske svjetske baštine.

Istorija

Muzej "Luvr" se nalazi u Palati "Luvr", koja je začeta izgradnjom tvrđave u kasnom 12. vijeku u vrijeme vladavine Filipa II. Ostaci tvrđave su vidljivi u podrumu muzeja. Ova građevina je više puta proširivana i tako je formirana Palata "Luvr", koja je služila kao francuski dvor.

Godine 1682. Luj XIV je odabrao dvorac u Versaju kao svoju rezidenciju, dok je "Luvr" ostao mjesto gdje je bila izložena kraljevska kolekcija umjetničkih predmeta. Od 1692. godine tu je smještena zbirka antičkih skulptura, a iste godine u "Luvru" je počela da radi Kraljevska akademija slikarstva i skulpture. Za vrijeme Francuske revolucije Nacionalna skupština Francuske je 1791. odredila da Palata "Luvr" treba da služi kao muzej u kojem će se izlagati nacionalna remek-djela.

Muzej je otvoren 10. avgusta 1793. godine, kada je izloženo 537 slika, od kojih je većina pripadala konfiskovanoj kraljevskoj i crkvenoj imovini. Zbog strukturnih problema građevine "Luvra" muzej je bio zatvoren od 1796. do 1801. godine. Od tih davnih vremena pa do danas zbirke muzeja su se stalno obogaćivale donacijama i poklonima. Od 2008. godine kolekcije su podijeljene u osam kustoskih odjeljenja: egipatske starine, bliskoistočne starine, grčke, etrurske i rimske starine, islamska umjetnost, skulpture, dekorativne umjetnosti, slikarstvo, grafike i crteži, te ukupan broj predmeta izloženih u muzeju iznosi 380.000.

Kad uđete u muzejski kompleks, prvo će vas dočekati kontrole na ulazu, koje su pooštrene nakon brojnih terorističkih napada u Evropi, ali i samom Parizu, zatim prolazite kroz dio u kojem su smještene radnje poznatih svjetskih brendova, kafeterije i restorani, a zatim dalje do samog ulaza u muzej ponovo prolazite kroz rigorozne kontrole torbi i garderobe.

Odjeljenja

Kad konačno kročite u hol muzeja, možete krenuti u obilazak muzejskih kolekcija - u odjeljku egipatskih starina ima preko 50.000 eksponata od 4000. godine prije Hrista do 4. vijeka; odjeljenje istočnih antikviteta podijeljeno je na tri geografske oblasti: Levant, Mesopotamija i Persija; grčko, etrursko i rimsko odjeljenje ima predmete iz Mediteranskog basena koji datiraju od neolitskog doba do 6. vijeka i to je najstarija kolekcija muzeja; islamska umjetnička zbirka obuhvata 13 vijekova i tri kontinenta, a čine je predmeti od keramike, stakla, metala, drveta, slonovače, tekstila, tapiserije i minijature; odjeljenje sa skulpturama sadrži velika djela kao što su "Danilo u lavljoj jazbini", "Djevica iz Overnje", "Skidanje sa krsta", "Vaskrsenje Hrista", te "Žena koja se kupa"; u odjeljenju dekorativne umjetnosti nalaze se keramika, emajli, vitraži, zlatni nakit, majolika, kruna kojom je krunisan Luj XIV, porfirna vaza iz 12. vijeka; kolekcija crteža obuhvata 6.000 djela uglavnom francuskih umjetnika.

"Mona Liza"

Ali i pored svih ovih umjetnina sakupljanih vijekovima, koje čuvaju istoriju svijeta, vidjećete hiljade turista koji hrle ka, mnogi će reći, najpoznatijem djelu koje "Luvr" čuva - "Mona Lizi", djelu velikog italijanskog umjetnika Leonarda da Vinčija.

Smatra se da je Da Vinči naslikao "Mona Lizu" u periodu između 1503. i 1505. godine. Dimenzije slike su 76,8 × 53 cm, i na osnovu toga se ubraja u slike malih dimenzija. Leonardo je koristio piramidalni raspored elemenata koji slici daje osjećaj spokojstva. Njene grudi, vrat, lice i ruke su obasjani svjetlošću istog intenziteta. Mona Liza sjedi uspravljena sa položenim rukama i otuda je rezervisana prema posmatraču. Njen pogled ostavlja iluziju nijeme komunikacije, a opšti utisak je da je prikazana misteriozna idealizovana žena, bliska i daleka u isto vrijeme.

Piramida

Kada ste završili sa istraživanjem istorije i umjetnosti u muzeju i ostali zadivljeni njegovom unutrašnjošću, izvan njegovih zidina oduševiće vas staklena piramida muzeja "Luvr", arhitekte Jo Ming Peja, koja se u visinu diže 21 metar.

Velika stakleno-metalna piramida predstavlja glavni ulaz u zgradu, sagrađena je 1989. po ugledu na piramide iz Egipta i primjer je tradicionalne francuske arhitekture. Piramidu je dizajnirao američki arhitekta rođen u Kini Jo Ming Pej, koji je pred sobom imao ozbiljan izazov; napraviti eksterijer muzeja star 800 godina modernim, a u isto vrijeme očuvati ono što "Luvr" u srži jeste - spomenik slavne Francuske. Svi koji su posjetili muzej "Luvr" su se uvjerili u genijalnost pomenutog arhitekte, jer je uspio da napravi savršen spoj elegancije i grandioznosti sa savremenim i modernim.

Razgledanje stalne postavke muzeja za sve posjetioce svake prve subote u mjesecu je besplatno, dok se ostalim danima pojedinačna karta za ulaz u muzej plaća 17 evra, a za mlađe od 18 godina ulaz je besplatan.

Ponedjeljkom, četvrtkom i nedjeljom muzej radi od devet do 18 časova, srijedom i petkom od devet do 21.45, dok je utorkom zatvoren za posjete, kao i u vrijeme praznika 1. januara, 1. maja i 25. decembra.

Ako upitate nekoga ko je već pohodio "Luvr" o tome šta bi trebalo pogledati u i oko ovog velelepnog zdanja kada se uputite u Pariz, svako će vam reći drugačije. Ako ga dosad niste imali prilike posjetiti i obići, dobra je vijest što ga sada možete razgledati iz udobnosti vlastitog doma - čelnici pariskog "Luvra" odlučili su da se sva djela koja čuvaju moćne zidine mogu razgledati online i potpuno besplatno.

Sva djela dostupna online

Naime, prvi put u svojoj istoriji slavni je muzej cijelu svoju zbirku postavio online i učinio ju dostupnom svima. Radi se o više od 482.000 umjetničkih djela koja se inače mogu razgledati u "Luvru".

"Danas 'Luvr' pokazuje svoja umjetnička djela, čak i ona najmanje poznata. Kulturna baština sada je od vas udaljena samo jedan klik. Prvi put svako može besplatno pristupiti cijeloj zbirci djela s računara ili pametnog telefona, bilo da su radovi izloženi u muzeju, na posudbi ili u skladištu. Siguran sam da će ovaj digitalni sadržaj dodatno inspirisati ljude da dođu u muzej i istraže kolekcije uživo", naveo je Žan-Luk Martinez, predsjednik i direktor "Luvra".

Istražite muzej iz udobnosti doma

Zbirke možete razgledati na novoj internet stranici muzeja, koja nudi nekoliko načina za ulazak u zbirke, uključujući jednostavna i napredna pretraživanja, unose po kustoskom odjelu ili tematske albume, a stručnjaci iz muzeja redovno će ažurirati stranicu kako se muzejska zbirka širi. Postoji i interaktivna karta koja će vam pomoći da istražite muzej po sobama.