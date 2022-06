"TrotoArt" od 17. do 19. juna na sedam lokacija u Banjaluci

Prvi Festival uličnih zabavljača "TrotoArt" biće održan od 17. do 19. juna, a građanima Banjaluke predstaviće se preko 150 izvođača iz zemlje i regiona.

Osim prijavljenih izvođača, i oni koji se nisu na vrijeme prijavili za učešće na festivalu i dalje imaju priliku da se predstave i pokažu svoje umijeće u "Open stage" programu, koji će na različitim lokacijama biti organizovan sva tri dana festivala.

Sjajan program na prvom Festivalu uličnih zabavljača "TrotoArt" prirediće zabavljači raspoređeni na sedam posebno uređenih gradskih lokacija. Svaka lokacija će biti obilježena i dekorisana određenom bojom i to: Banski dvor (žuta), Parkić (plava), Gradska uprava (pink), Gospodska ulica (narandžasta), Trg Krajine (plava), Plato sa govornicom (zelena), park "Petar Kočić" (bijela).

Program počinje u petak, 17. juna, od 19 časova, a zabavljači će biti raspoređeni duž glavnog gradskog šetališta - od Banskog dvora, preko Parkića i Gospodske ulice, do Trga Krajine, gdje je uz novosadske "Haos animatore" i brojne muzičke grupe predviđeno veliko otvaranje, a nastupi će te večeri svakako biti održani i na platou sa govornicom iza RK "Boska".

Priliku da se dobro zabave posjetioci će imati i u subotu, 18. juna, kada je program najavljen u terminu od 10 do 13 časova, kao i uveče od od 19 do 23 časa, dok će trećeg dana festivala, u nedjelju, 19. juna, program trajati od 10 do 13 časova.