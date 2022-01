Aca Sofronijević jedva čeka da oženi voditeljku: "Ona je prava dama"

Harmonikaš Aca Sofronijević priznaje da je postigao veliki uspjeh u svom poslu, ali da se sa tim u današnje vrijeme nije lako nositi.

Na estradnom nebu sujeta je veoma česta stvar sa kojom se nerijetko susreće i popularni muzičar.

"Mnogo je mala zemlja i znate kako je to u gradu, stalno do mene dolaze neki komentari i razne informacije, ko je šta rekao, ali kada radiš pošteno i iskreno ne dotiče te. Ja se ne osvrćem, ali to jednostavno ne dopire do mene jer sam ja iznad toga i gledam svoja posla. Ja volim druge da pohvalim i preporučim kolege, tako da uvek treba da budemo kolegijalni. Vodim se time da sve što želim sebi treba da želim i drugima", poručio je Sofra u emisiji "Grand Magazin".

Aca planira uskoro da se oženi voditeljkom Sanjom Ćulibrk.

"Mora da bude svadba, mi zaista uživamo u našoj vezi, sve ide kako treba, tako da biće i toga. Moja devojka je moja inspiracija, ona je ispunila mnoge moje snove. Nisam znao kako može da bude lepo u vezi, zaista sam srećan. Privuklo me je što je lepo vaspitana i dostojanstvena, ona je prava dama", rekao je Aleksandar za Grand magazin sa osmijehom na licu i dodao da mu je njegova izabranica velika podrška u poslu što mu izuzetno znači.

