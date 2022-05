Aco Pejović o krizi u braku

​Pjevač Aco Pejović okupio je danas medije i upriličio krstarenje kroz centar prijestonice kako bi najavio svoje solističke koncerte u Beogradu, koji je zakazan za 17. i 18. jun na stadionu Tašmajdan u centru Beograda.

Krstarenje je organizovano na brodu ''Kovin'' na kom su snimani kultni filmovi domaće kinematografije "Podezemlje" i "Balkan Ekspres".

Pejović je ove koncerte posvetio pokojnim roditeljima, koji bi bez sumnje danas bili ponosni. Pjevač je podijelio utiske oko koncerta i otkrio kako teku pripreme pred spektakl koji se sprema u Beogradu.

"Za sada je to sve sjajno što se tiče svirki i svega toga, to je već utegnuto do tančina, jer su se već desili koncerti od Skoplja, Tuzle, Novog Sada... sad pripreme oko scenografije tu još ima dosta posla, jer će biti i performans koji će se desiti na početku koncerta" rekao je on, pa otkrio da li će mu gošča na koncertu biti kuma Aleksandra Prijović:

"Biće u publici... Bila je gost na prtedhodnim koncertima i da se ne ponavlja. Pitali su me neki novinari da li će gost biti Saša Matić, godinama smo gosti na koncertima jedni drugima i mislim da bi to bilo baš predvidivo."

Nije neobično da na koncertima često dođe do vjeridbi, a to se upravo desilo i na prethodnom Pejovićevom koncertu.

"Sinoć su bile dve prosidbe, da slučajno večeras nema neki razvod, ali niko se nije javio, ali znam neki od mohih kolega su pevali, uglavnom su žene tražile, pravile su žurku za razvod", rekao je pjevač kroz smijeh, pa otkrio da li bi i on pjevao na takvim žurkama:

"Što da ne? Bolje dobar razvod nego loš brak... U svakom slučaju sam zagovornik da kada brak upadne u krizu na svaki način ga treba spašavati, da se vrate te neke emocije ako su malo potrošene i ako su izbledele, ali ako mora, bolje se razvesti nego loše živeti..."

Aco je otkrio i da li je u njegovom dugogodišnjem braku sa suprugom Biljanom bilo kriza i da li je nekada bilo riječi o razvodu.

"Bilo je kriza kao i u svakom braku, ja sam se jako mlad oženio, pa onda neiskustvo i sve što nosi mladost, ja sam bio stalno po kafanama, radio, dolazio kući u dva popodne, mojoj ženi nije to odgovaralo, ali smo se izborili sa razgovorima... Ja sam uvek govorio da se brak zasniva na toleranciji i uvažavanju nekoga kao ličnosti, da ima neki svoj karakter koji ti ne možeš da menjaš, samo tolerancija i mislim da je to ključ za uspešan brak", istakao je on, pa otkrio da li je teško biti otac tri kćerke.

"Me ne, ja sam ponosan da sam otac tri sjajne devojke i opravdale su sva moja očekivanja", prenosi Grand.