Aco Pejović o reakciji kćerke kada ga je vidjela sa drugom ženom

​Aco Pejović godinama unazad važi za miljenika ženske populacije koje će, bez sumnje, biti u velikom broju 17. i 18. juna na njegovim koncertima na Tašmajdanu, a kako kaže, obožavateljke mu ne prave problem.

"Ne branim se. Nema potrebe, sve dok je to u granicama normale. Ima i udvaranja, ali meni je to slatko", kaže Aco i tvrdi da njegova supruga Biljana nije ljubomorna.

"Kad mi neka žena priđe, a kad smo zajedno, njoj je to simpatično. Čak se ponudila i da me slika sa obožavateljkama, njoj to ništa nije problem. Mi imamo veliku decu."

Iako takve probleme nema sa suprugom, svojevremeno je imao sa kćerkom - naime, pjevač se prisjetio situacije kada mu je kćerka priredila ljubomornu sliku, jer je mislila da je prevario njenu majku.

"Ljubomora nam nikad nije bila problem u braku. Mi smo već trideset godina u braku, tako da je navikla na mnoge stvari, što kažu, oguglala. Odrasli smo ljudi, dovoljno godina imamo da nam ljubomora predstavlja nešto u braku, to je apsurd. Bilo je momenata, mislim da je snimanje spota 'Neverna'... Bila je manekenka, zaboravio sam kako se zvala, ima jedna scena, neću da kažem eksplicitna, gde ona meni nešto sedi u krilu, opkoračila me je... Mi smo tu, kao, neka predigra, sad ja, onako, ide ruka ispod suknje, to se vidi u spotu sve, to je bilo... Ima desetak godina. Bila je tu moja srednja ćerka i sad puštamo prvi put da vidimo kakav je spot, ona je gledala to i bila je mala, samo je odgledala i okrenula se ka meni i rekla: 'Kako si mogao ovo da uradiš mami?' I odmah je pobegla u sobu (smijeh)", prenosi Pink.