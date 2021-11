Adel surovo iskreno o razvodu: "Stidjela sam se"

Pjevačica Adel progovorila je o razvodu braka ali i o brojnim komentarima koji su je pogađali a tiču se bračnog brodoloma.

Njeni fanovi su se tome neizmjerno radovali misleći da će joj propala ljubav biti inspiracija za novi album koji su željno iščekivali. Ipak, kasnije je shvatila da to i nije tako loše jer je shvatila da su oni samo silno željeli njene nove pesme.

"Ali u stvarnosti, to nije njihova odgovornost. U stvarnosti, njihova je odgovornost kao obožavatelja da žele dobru ploču i nadaju se da ću je snimiti. Pa sam te komentare uzela s prstohvatom soli i bilo je sve u redu", rekla je.

U vezi s bivšim mužem, Adel se, kaže, nikada nije osJećala staloženom, srećnom ili potpuno prisutnom, a to ju je jako rastužilo.

"Činjenica da toliko ljudi koje ne poznajem zna da nisam uspJela, to me je*eno uništilo. StidJela sam se. Niko me nije osramotio, ali se osJećaš kao da nisi uspio", objasnila je za Roling Stone magazin.

Adele je prvi veliki televizijski intervju nakon nekoliko godina dala Opri Vinfri kojoj je otvorila dušu. U elegantnom vrtu "kraljice intervjua" razgovarale su o njenom povratničkom albumu, ljubavi, razvodu i životnoj transformaciji. Intervju će biti emitovan uoči Adelinog dvosatnog specijala, koji će biti prikazan u SAD-u u nedjelju, 14. decembra.

Iako joj se u jednom trenutku srušio cio sijvet, Adele je uspjela pronaći svoju ljubav, sadašnjeg momka Riča Pola. Instagram pratitelji i obožavatelj njenog lika i djela otkrili su ovu vezu prije nego što je Adel zvanično potvrdila.

"Nisam rekla mnogim svojim prijateljima na početku jer sam to htjela zadržati za sebe", zaključila je.

(Telegraf)