Adil otkrio koji kolega mu "nabija" komplekse

​Teško je zamisliti da Adil Maksutović koji važi za jednog od najboljih vokala na ovim prostorima, često hvaljen od strane starijih kolega, može da bude ''ljubomoran'' na nekog pjevača.

Ali, kada je riječ o nekoj od muzičkih legendi kao što je Ljuba Aličić onda je ono što je Adil izjavio potpuno razumljivo.

On je istakao da mu je drago što pjevači poput Ljube nemaju rok trajanja kao i to da je on i dalje jedan od najboljih, pa uz zajedničku fotografiju napisao:

"Jedan od mojih pevačkih uzora. Zadovoljstvo je raditi sa legendarnim Ljubom. Još uvek nas oduševljava svojim veštinama i nabija nam komplekse", u šaljivom maniru je napisao Maksutović, prenosi Grand