Al Paćino na večeri sa bivšom Džegerovom djevojkom

Holivudska legenda Al Paćino (81) viđen je kako, u subotu, izlazi iz kalifornijeskog restorana nakon večere sa bivšom djevojkom Mika Džegera, Nurom Alfalah (28).

Glumac i Nura Alfalah, televizijska producentkinja, koju su ranije povezivali sa Klintom Istvudom i Mikom Džegerom, otišao ​​su zajedno u istom automobilu nakon što su naletjeli na milionera Vita Šnabela dok je Alfalah pušila cigaretu napolju.

Ovo je prvi put da je dobitnik Oskara, koji se rastao sa bivšom djevojkom Mejtal Dohan 2020. godine zbog razlike u godinama od četiri decenije, romantično povezan sa Alfalahovom.

Na društvenoj mreži Twitter pojavila se i njihova fotografija sa same večere, kojoj je između ostalih prisustvovao i Džejson Momoa, a jedan detalj je izazvao lavinu komentara.

Naime, na stolu ispred Al Paćina stoji telefon u futroli sa Šrekom - likom iz popularnog animiranog filma, što je oduševilo brojne Tviteraše.

Međutim, neko je napisao da ne vjeruje da je to Al Paćinov telefon jer "stari ljudi nemaju pametne telefone". Nakon toga je uslijedio odgovor sa jednog Twitter naloga, u kome korisnica tvrdi da je Al Paćinova kćerka Olivija potvrdila da futrola sa Šrekom pripada njenom ocu, uz fotografiju prepiske sa Olivijom.

Nakon razlaza Nure Alfalah sa frontmenom Rolingstonsa, koji je tada imao 74 godine, 2017. godine, vjerovalo se da je nastavila vezu sa Istvudom, za koga je tvrdila da joj je samo prijatelj, 2019.

Nura je tada za "Hello!" priznala da su "ljudi komentarisali" njenu prošlu vezu sa Džegerom, ali je rekla da "ne kaje zbog toga" i da "ima mnogo lijepih uspomena" na vrijeme koje su proveli.

"Naše godine mi nisu bile važne", rekla je ona i istakla: "Srce ne zna šta vidi, ono samo zna šta osjeća. To je bila moja prva ozbiljna veza, ali za mene je to bilo srećno vrijeme".

Brineta je dodala da je Mik i dalje u odličnoj formi: "On je mnogo bolji od mene. Zaista poštujem što je tako disciplinovan".

Sa druge strane, Paćino ima dugu listu bivših partnerki i veza, ali se nikada nije ženio.

Glumac je bio u decenijskoj vezi sa argentinskom glumicom Lusilom Solom, čija se kćerka Kamila Morone viđa sa Leonardom Dikaprijom od 2017. godine.

Takođe je imao romanse sa Dajan Kiton, Džil Klejburg, Penelope En Miler, Ketlin Kvinlan i Lindal Hobs.

Otac troje djece odgaja 21-godišnje blizance Oliviju i Antona sa bivšom partnerkom Beverli D'Anđelo, sa kojom je izlazio sedam godina, zaključno sa 2003.

Takođe ima 32-godišnju kćerku producentkinju Džuli Mari sa svojim bivšom učiteljicom glume Džan Tarant.

JUST FOUND OUT AL PACINO HAS SHREK PHONE CASE OHMYGOD?!?!?!? pic.twitter.com/jU7jsGvP3M