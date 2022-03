Aleksandra Prijović čestitala sinu rođendan

Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića danas puni tri godine, a tim povodom mama mu je javno čestitala rođendan.

Naime, Prija je objavila fotografiju malog Aleksandra iz Diznilenda i obratila mu se riječima:

“Srećan 3. rođendan anđele moj”.

Nedavno je otkrila koliko ju je uloga majke promijenila.

“Ne postoji ništa lepše, on mi je prioritet. Svi se pitaju kako uspevam da uskladim privatni život i dete, uvek je tu neko da pomogne, moji, Filipovi, stalno dolaze i smenjuju se, puna je kuća. To sam oduvek želela, to je baš lijepo, prvenstveno zbog deteta, mnogo voli bake i deke. Oni ga stalno vode po igraonicama, šetaju i on je najsrećniji. Krenuo je da priča, raspričao se potpuno, razna pitanja postavlja svakodnevno. Rođendan mu je uskoro, sve mu je zanimljivo, kada izlazim iz kuće pita me: '”A gde ćeš ti?”, rekla je pjevačica, koja se zatim osvrnula i na Dan zaljubljenih.

(Kurir.rs)